ČSSD volby nezvládla, hodnotí politologové

"Pro (předsedu ANO) Andreje Babiše bude výsledek zklamáním. Hnutí nedokázalo vzhledem k masivní kampani zmobilizovat své voliče," řekl politolog Daniel Kunštát z Vysoké školy Cevro Institut. Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně řadu voličů ANO kampaň strany ani nezajímala, zisk šesti europoslanců ale nevnímá pro stranu jako fiasko.

Naopak výsledek ČSSD, kterou volilo pouze 3,95 procenta lidí, podle Kopečka ukazuje na to, že strana má obrovský problém. "Co volby, to porážka," řekl. Nemyslí si však, že by to mělo nějaký vliv na současnou vládní koalici ANO a ČSSD. "Rozbít kvůli výsledku eurovoleb současnou vládní koalici je nemožné, to by fakticky přiznali, že udělali špatné rozhodnutí, když k ní přistoupili," konstatoval Kopeček.

Podle Kunštáta současné volby u ČSSD potvrdily, že se strana potýká s malou disciplinovaností voličů a její politická pozice oslabuje. "Sociální demokracie bude mít o čem přemýšlet i ve vztahu k tomu, jakou zvolit strategii v nejbližších letech, aby se udržela v celostátní politice," doplnil Kunštát.

Současně doplnil, že eurovolby v ČR mají podle něj dva vítěze, a to Piráty a ODS, kteří těžili z toho, že mají voliče s větším zájmem o politiku, že je dokážou efektivněji přitáhnout k volbám a že mají takzvaný opoziční bonus. "Evropské volby jsou kolbiště, které supluje celostátní politiku. V těchto volbách mají vždy silnější potřebu jít volit ti, kteří chtějí vyjádřit nespokojenost se současnou vládní koalicí, tedy voliči opoziční stran," uvedl Kunštát a doplnil, že prostřednictvím voleb lidé nyní dávali najevo svou nespokojenost se současnou vládu v ČR.

Vzhledem k přepočtu výsledků na mandáty pak označil volby za prohru vládní koalice ANO a ČSSD s podporu KSČM a naopak úspěch koaličních stran.