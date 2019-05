Eurovolby 2019 a peníze? ANO ztratí nejvíc, "pakatel" 20 milionů. Vydělají jen Piráti a ODS

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ze sněmovních stran na letošních volbách do Evropského parlamentu vydělají patrně jen Piráti a mírně ODS. Vyplývá to z porovnání udávaných nákladů na kampaň a peněz, které dostanou úspěšné strany od státu za získané hlasy. Největší finanční ztrátu pak zřejmě utrpí vítězné hnutí ANO, mohla by činit kolem 20 milionů korun.