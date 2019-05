Volby nejsou podle Babišových představ, Hamáček nenašel politické dno, píší komentátoři

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Výsledky voleb do Evropského parlamentu (EP) neukázaly velké posuny v názorech Čechů, nuance ale rozpoznatelné jsou. Vyplývá to z komentářů zveřejněných na českých serverech. Vítězství ANO nebylo podle nich tak výrazné, jak si premiér Andrej Babiš představoval, a ČSSD pod vedením Jana Hamáčka stále nedokázala najít volební dno, od nějž by se mohla odrazit. Babišův koaliční partner se do EP nedostal. Role tichého společníka Babišovy vlády zřejmě nenadchla ani voliče komunistů, kteří obhájili jeden mandát ze tří.