Pirátská zastupitelka Gregorová se vzdá funkce kvůli zisku mandátu europoslankyně

Šestadvacetiletá Gregorová, která je i předsedkyní Evropské pirátské strany, se vzdá mandátu brněnské zastupitelky asi do týdne. Náhradníkem za ni je Marcel Kolaja, který byl ale lídrem kandidátky Pirátů do EP a společně s dvojkou Gregorovou a trojkou Mikulášem Peksou získali mandáty europoslanců. Gregorovou by tak v brněnském zastupitelstvu měla nahradit další náhradnice Monika Spilková. Gregorová se původně měla stát brněnskou radní pro kulturu, ale nakonec to odmítla a kandidovala v evropských volbách.

Gregorová se chce v Evropském parlamentu zaměřit na dvě věci. "Jedna oblast je přibližování Evropského parlamentu lidem, aby lépe věděli, co se tam děje a nebyli ohrožení dezinformacemi," uvedla. Podle ní není nyní informovanost dostatečná. "Lepší informovanost je zásadní pro to, aby se nedělo něco podobného jako Czexit," zdůraznila Gregorová. Czexitem se míní případné vystoupení ČR z Evropské unie, slovo se dostalo do povědomí poté, co Velká Británie v referendu hlasovala pro své vystoupení z Evropské unie, tedy Brexit. Gregorová řekla,že chce lépe informovat novináře, aby mohli lidem dávat více informací o Evropském parlamentu.

Druhým tématem je pro političku export zbraní do krizových oblastí, ucházet se proto chce o místo ve Výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod (INTA). "Narodila jsem se do míru, Evropská unie je mírový projekt a já bych ho chtěla zachovat," řekla. Podle ní by se měla harmonizovat legislativa ohledně zbraní, aby nebylo možné, že některé státy například přeprodávají české zbraně do krizových míst, kde pak kvůli nim umírají lidé.

Volby do EP se uskutečnily v ČR v pátek a sobotu. Z 21 křesel pro ČR získalo nejvíce - šest - hnutí ANO, čtyři má ODS, tři Piráti a shodně také TOP 09 se STAN, po dvou mají SPD a lidovci a jeden mandát připadl KSČM.