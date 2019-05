Češi se stydí za Jágra? Hokejista opět čelí kritice, tentokrát kvůli snímku s Babišovou manželkou

Na zápase, který rozhodoval o držiteli bronzové medaile nechyběl ani premiér Andrej Babiš a jeho manželka Monika. „Jdeme na to!!! Držíme palce, kluci!!! Už teď jste hvězdy!! vzkázala na instagramu. Ona i premiér také sdíleli fotku Moniky, která se tulí k Jaromíru Jágrovi. Fotka Jágra vyvolala po čase opět divoké reakce.

„Byl Bohem, teď je volem,“ rýpnul si do legendárního hokejisty jeden z Čechů. „Sakra, celý život člověk fandí a je hrdý a teď se stydí. Na starý kolena, no Jardo?“ podivuje se další. „Takhle to dopadá, když se sportovec angažuje v politice... Hlavně, ať nedopadne jak ten trouba Hnilička,“ přisadil si jiný z nespojených občanů.

Další připomněli, že někteří hokejisté se vůči Babišovi a jeho vládě naopak vyjadřovali kriticky. „Voráček se vyjádřil jasně. Dominik Hašek. o jsou rovní poctiví chlapi,“ mysli si diskutující. Podobné chování podle některých není v zahraničí vůbec běžné. „Viděli jste někdy Gretzkyho nebo Lemiuxe aby ze sebe někdy dělali takové.....nechci říci co?Jo jiná mentalita a inteligence. Divná doba,“ posteskl si diskutující.

Někteří hokejovou rétoriku využili proti Babišovi. „„Fandíme PČR a českéjustici. Až bude Babiš konečně bručet, tak to budou oslavy jak když jsme vyhráli Nagano,“ myslí si jeden z těch, kteří na fotku na Babišově profilu zareagovali.

„Tak Jarda nebyl nikdy žádnej vědátor, nebo nějakou přehnanou inteligencí obdařenej jedinec. Geniální hokejista? To bez pochyb. Samozřejmě, tohle koblize, fanatickýmu důchodci nebo bezskrupulóznímu ortodoxnímu debilovi (elektorat ANO) nevysvětlíš.“ našetří kritikou další z diskutujících. „Pravda je, že Jágr je sice geniální hokejista, ale jinak je to úplnej pitomec,“ dodal.

Jágr čelil kritice kvůli fotkám i v minulosti. Velký poprask vyvolala fotka hokejisty a hradního kancléře Vratislava Mynáře, která vznikla v Číně. Oba muži tam doprovázeli prezidenta Miloše Zemana.