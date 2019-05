Politolog Mrklas hodnotí pro EZ eurovolby: Jak ovlivní osudy jednotlivých stran i politiků?

Kdo jsou vítězové a kdo naopak poražení letošních eurovoleb?

Dle mého soudu nemají tyhle volby jednoho vítěze a jednoho poraženého. Obrovským poraženým je nepochybně sociální demokracie, poražené jsou také všechny ostatní euroskeptické strany s výjimkou Okamurova hnutí SPD. Nicméně k poraženým svým způsobem patří i ANO, protože ten jeho výsledek rozhodně nedosahuje celostátních preferencí. Za do jisté míry poraženého bychom mohli považovat i Piráty, kteří si věřili na to, že by v těchto volbách mohli zvítězit.

Už jste zmínil katastrofální výsledek ČSSD, která nebude mít jediného europoslance. Po neúspěchu v eurovolbách v roce 2004 vyvodil tehdejší předseda strany Vladimír Špidla osobní odpovědnost (po zisku 8,8 % odstoupil z čela vlády i strany – pozn. red.). Můžeme něco podobného očekávat od Jana Hamáčka?

V ČSSD by měla být rozhodně znovu otevřena diskuze o tom, zda zůstat součástí vlády. Po mém soudu je to prostě alfa a omega, protože pokud se podíváme na to, kde uspěli sociální demokraté v Evropě, tak to bylo obvykle v těch zemích, kde za sebou buď mají vítězné národní volby, anebo jsou to země, kde naopak prochází tvrdou opozicí bez jakékoliv spolupráce s vládou.

Rozhodně sociální demokracie neuspěla nikde, kde je partnerem v koalici, notabene v koalici, jako je ta hnutí ANO a ČSSD. Od toho by se měla odvíjet i otázka, zdali pokračovat dále s Janem Hamáčkem, či nikoliv.

Není pro Andreje Babiše horší zjištění, že neuspěla ČSSD, než že hnutí ANO získalo o pár procent méně, než se čekalo?

Andrej Babiš určitě už delší dobu přemýšlí o tom, co dál, s kým bude možné spolupracovat po nějakých případných dalších volbách. V tenhle okamžik si možná rozmyslí nějaké úvahy o předčasných volbách. Zaprvé ten jeho výsledek není bůhvíjaký, ale právě to, že je opravdu existenciálně ohrožena sociální demokracie, pro něj může znamenat, že se zúžil ten počet případných koaličních partnerů.

Manévrovací prostor Andreje Babiše se po těchto evropských volbách poměrně výrazně zmenšil. To je pro něj důležitý signál. Pokud uvažuje strategicky do budoucna, musí to vzít v potaz.

Pokračuje souboj ODS a Pirátů o pozici nejsilnější opoziční strany. Obzvlášť někteří Piráti neskrývají zklamání. Jak vnímáte výsledky těchto stran?

Pokračuje a je to myslím dobře vidět i regionálně. Nejvíce tyto strany uspěly v některých velkých městech, kde jejich vzájemný souboj – někdy dokonce i o první místo – ukázal, že je tam určitý překryv voličů. Myslím si, že to jen tak neskončí, že ten souboj bude pokračovat až do dalších voleb.

Jak hodnotíte výsledek volební koalice TOP 09 a STAN?

Já osobně nic víc nečekal, protože si myslím, že je to taková labutí píseň zejména pro TOP 09. Je třeba si uvědomit, že ten jejich výsledek je z velké části dán Prahou, která udržela tuhle koalici z velké části nad vodou, což je dlouhodobý trend, ze kterého nevidím žádné východisko. Navíc k tomu musíme připočítat, že šla TOP 09 v koalici se Starosty a dalšími formacemi, takže díky tomu je ten výsledek takový, jaký je.

Pro TOP 09 je to jasný signál, že ta její úloha pomalu, ale jistě končí, zvlášť když si vezmeme, že její předseda Jiří Pospíšil přímo kandidoval a dostal se před něj jiný kandidát (Luděk Niedermayer – pozn. red.). To je také docela zásadní výpověď o perspektivách této strany.

Sám jste teď zvedl téma preferenčních hlasů, díky kterým se na kandidátce ODS vrací do politiky bývalý ministr obrany Alexandr Vondra. Jak jeho návrat hodnotíte?

Alexandr Vondra je formát, který prokázal svou velikost. Pozorujeme i jiné příklady politiků, kteří už byli ve vysokých funkcích a teď se vrací a daří se jim takhle vykroužkovávat. V ODS je to třeba Jan Zahradník (poslanec – pozn. red.), který kamkoliv kandiduje, tak vždycky se dostane nahoru.

Strany prostě nemají takové persony, které by dokázaly čelit náporu podobných politických formátů, jako je Alexandr Vondra. On si to navíc odpracoval, vsadil na taktiku, kterou dlouhodobě používá při volbách Marek Benda, kdy není na volitelném místě, a vyšlo mu to.