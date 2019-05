Odvolání ředitele Národního divadla? Podle Staňka to není na pořadu dne

ND očekává veřejnosprávní kontrolu z ministerstva, která by se měla zabývat i Burianovou licenční smlouvou uzavřenou na jeho autorské dílo pro první scénu. Mluvčí to nepotvrdila. Smlouva na autorské dílo pro jím řízenou instituci byla jedním z důvodů nedávného odvolání ředitele Národní galerie Jiřího Fajta.

"Z odboru interního auditu a kontroly MK nemáme žádné informace o případné plánované veřejnosprávní kontrole v ND," sdělila dnes Häckl ČTK. Staněk má do konce května na svou žádost ve vládě skončit. V úterý se sejde s prezidentem Milošem Zemanem, který uvedl, že o tom, zda jeho demisi přijme, rozhodne až po jednání se Staňkem. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale řekl, že kdyby Staňkovu rezignaci prezident nechtěl přijmout, je připraven navrhnout jeho odvolání

O Burianově smlouvě na honorář za uvedení jeho inscenace opery Bedřicha Smetany Libuše, která měla premiéru loni v září, se mluvilo v souvislosti s Fajtovým odvoláním.

Garanční rada v dopise ministrovi kultury vyjádřila obavy z možného Burianova odvolání. "Jako ministr kultury jmenujete a odvoláváte ředitele příspěvkové organizace MK, ale v průběhu trvání mandátu by se tak mělo dít zcela výjimečně a odvolání by mělo mít zcela zásadní důvod (prokázaný trestný čin nebo prokázaná finanční škoda)," píšou její členové. Patří k nim vedle rektora AMU Jana Hančila například dramatik Milan Uhde, ředitelka Dejvického divadla Eva Kejkrtová Měřičková nebo ředitel organizace Opera Europa Nicholas Payne.

Právě kvůli přílišným zásahům ministerstva do jeho organizací byla Garanční rada v roce 2013 zřízena jako ministrův poradní orgán. Stalo se tak po předchozím řádně nezdůvodněném odvolání ředitele Ondřeje Černého ministryní Alenou Hanákovou. "Vznikl orgán, který má pomoci vyjasňovat sporné otázky a pomáhat zřizovateli orientovat se ve složité problematice tak komplexní instituce, jakou je Národní divadlo. Jeho zřízení tak bylo výrazem vůle zřizovatele k zajištění standardního a předvídatelného výkonu státní správy vůči ND, k zamezení vlivu nelegitimního lobbingu a pokusů o zásahy do řízení této příspěvkové organizace osobami, které k tomu nemají žádný zákonný mandát," uvedla rada v dopise. Chtěla proto od ministra znát jeho postoj k vedení Národního divadla.

Staněk si minulý týden podle médií prostřednictvím ekonomického odboru Národního divadla vyžádal stanovisko ke zmíněné Burianově smlouvě. Jak Fajt, tak Burian uvádějí, že v ničem nevybočili ze zavedené praxe a neporušili platné předpisy. Sám ministr Staněk k 31. květnu podal demisi v reakci na kritiku, jež se na něj po Fajtově odvolání snesla.