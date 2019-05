"Ty seš ten z SPD". Ladislava Jakla zbili v metru. Prasárna, teror, odporné, zuří Foldyna či Hašek. A Kalousek...

K incidentu podle Jakla došlo v sobotu 25. května v podvečer přímo v jedoucím vagónu metra v úseku před stanicí Náměstí Republiky. „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl,“ popsal jak průběh útoku pro Echo24. Útok podle něj měli provést dva pachatelé.

Problém podle něj byl i v tom, že seděl a četl si něco v telefonu, takže nedával pozor a nemohl se ani bránit. Lékařskou pomoc ihned po po útoku nevyhledal, kvůli podezření na vnitřní poranění břišní dutiny ale pohotovost navštívil druhý den.

Věc ani nenahlásil na policii, přesto o něm policisté už ví. Ohlásili to totiž lékaři z pohotovosti. Jestli podá na pachatele trestní oznámení, zatím Jakl neví.

K útoku se vyjádřilo i hnutí SPD, kterému se nelíbí, že se případu nedostalo větší mediální pozornosti. „Láďa Jakl v sobotu zbit v metru! Opět dvojí metr, média mlčí, stát se to jinému, tak se už pomalu stávkuje! Ale Láďa je asi “jen” kandidát za SPD,“ uvedlo hnutí na facebooku. Podle místopředsedy hnutí Radima fialy je „útok je důsledkem atmosféry nenávisti vůči lidem s odlišným názorem, kterou ve společnosti rozdmýchali takzvaní sluníčkáři“.

Napadení odsoudila i řada politiků, poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna jej srovnává s napadením poslance TOP 09 Dominika Feriho. „Když v opilecké strkanici dostal Dominik Feri facku, tak mnozí politici křičeli o primitivech, nemocné společnosti, rasismu, vládě silnějšího atd. Když byl (sedící)l Ladislav Jakl zbit při cestě metrem, tak titíž politici mlčí. H. Marcuse tomu říkal metoda represivní tolerance,“ zlobí se politik.

Podobně to vidí i jeho stranický kolega Michal Hašek. „Fyzické napadení Ladislava Jakla v pražském metru je prasárna a také trestný čin. Měl by být řádně vyšetřen a pachatel potrestán. Jiný názor nebo pohled na svět není důvod k napadení jiného člověka. To platilo u Svobody, Dostála, Sobotky, Dolejše, Feriho a platí i u Jakla,“ upozornil Hašek na facebooku.

Jakla se zastal i poslanec Václav Klaus mladší. „Tenhle teror a nesnášenlivost je čím dál více rozdmýcháván. Tiskem a médii, darebáky, kteří posílají politické školitele mládeži do škol, rádoby "západními" elitami. Někdo začne mlátit šedesátiletého pána sedícího v metru. Ale "může si za to trochu sám - je kontroverzní." A kdo se ho zastává - je způlky kontroverzní taky. Tahle atmosféra už tu kdysi v minulosti byla,“ varuje Klaus mladší.

A Jakla podpořil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Přiznávám, že s panem Jaklem nekamarádím. Útok na něj ale pokládám za odporný, zbabělý a nepřijatelný. Přál bych si, aby útočníci byli vypátráni a přísně potrestáni. Panu Jaklovi přeji brzké uzdravení,“ vzkázal.