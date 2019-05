Česko chce hlubší ekonomickou integraci Evropské unie

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Česko považuje za klíčové úkoly pro budoucnost Evropské unie dokončení vnitřního trhu a zajištění vnitřní bezpečnosti kontinentu. Je třeba také nově nastavit rovnováhu mezi unijními institucemi, agendu EU by měla určovat Evropská rada a Evropská komise by ji měla pouze naplňovat a nenárokovat si víc pravomocí. Na mezinárodní konferenci Pražský evropský summit (Prague European Summit) to dnes řekla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.