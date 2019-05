Důvěra Čechů v EU roste, ukázal průzkum

Téměř polovina lidí zastává také názor, že míra integrace Evropské unie by měla do budoucna zůstat přibližně stejná jako v současnosti. Bezmála pětina se přiklání k dalšímu posilování integrace a podle přibližně čtvrtiny respondentů by EU měla naopak integraci oslabovat. "V porovnání s minulým šetřením z dubna 2018 došlo ke statisticky významnému nárůstu (o čtyři procentní body) názoru, že by se míra integrace měla posilovat, u ostatních možností se názory dotázaných statisticky významně neposunuly," uvedli autoři průzkumu.

V otázce míry budoucího zapojení ČR do Evropské unie je 44 procent dotázaných pro zachování stávající míry zapojení. Pro posílení je necelá čtvrtina, stejně jako pro oslabení. Rozložení je podle autorů podobné jako v loňském a předloňském roce a v roce 2012.

Co se týká dopadů odchodu Británie z EU pro samotnou Británii, tak necelé dvě pětiny Čechů soudí, že tyto dopady budou nepříznivé. Naopak pozitivní dopad očekává bezmála pětina a přibližně čtvrtina oslovených pak uvedla, že dopady na Británii budou "tak napůl". Tři procenta si myslí, že nebudou žádné.

Nepříznivé dopady brexitu na EU jako celek očekává téměř polovina lidí, naopak v pozitivní důsledky doufá šest procent české veřejnosti. Více než čtvrtina pak soudí, že dopad na EU bude "tak napůl" a šest procent, že nebude žádný.

V případě dopadů brexitu na Českou republiku zastává 34 procent dotázaných názor, že tyto dopady budou nepříznivé, další tři desetiny se pak domnívají, že budou "tak napůl" a pozitivní přínos brexitu pro ČR očekává pět procent občanů. To, že nebudou dopady žádné, míní 15 procent lidí.

Průzkum se uskutečnil od 30. března do 10. dubna a zúčastnilo se ho 1052 lidí starších 15 let.