Kancelář prezidenta podala trestní oznámení na senátora Lásku a Rekonstrukci státu

"Trestní oznámení bylo podáno na Mgr. Václava Lásku, osoby tvořící personální substrát platformy Rekonstrukce státu a neznámého pachatele pro spáchání trestných činů křivého obvinění, a to v kvalifikované podobě," uvedl advokát Marek Nespala, který KPR zastupuje. Pachatelé podle něj chtěli jako organizovaná skupina křivým obviněním poškodit Mynáře v zaměstnání i ve společnosti. Zároveň kauzu označil za "bezprecedentní útok na odpovědnou osobu organizační složky státu, vedoucího servisní organizace prezidenta republiky, a to pro a při výkonu jeho funkce zcela v souladu s právním řádem ČR".

Láska minulý týden ČTK sdělil, že si za svým trestním oznámením na Mynáře nadále stojí. Jako senátora ho chrání imunita. Pokud by policie požádala Senát o jeho vydání k trestnímu stíhání, vyzval by kolegy, aby ho zbavili imunity. I podle Rekonstrukce státu jednání Mynáře vykazovalo znaky trestného činu zasahování do nezávislosti soudu.

Státní zástupce Jan Lelek minulý týden oznámil, že neshledal setkání hradního kancléře se soudci jako trestná. Počínání kancléře ale Lelek označil za nestandardní a za vhodný nepovažuje ani postup soudců. Verdiktem potvrdil rozhodnutí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která záležitost prověřovala. Centrála prověřovala podle dřívějších informací tři trestní oznámení na Mynáře, která se týkala možných zásahů do nezávislosti soudu. Policisté podle Lelka dospěli k závěru, že nejsou důvody k zahájení trestního řízení.

Mynář v minulosti přiznal, že v Zemanově zastoupení "konzultoval" s více ústavními soudci prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu. Soudce kontaktoval i v jiných kauzách. Mynáře se už dříve zastal Zeman. Uvedl, že na schůzky se soudci ho vysílal sám a že Mynář nikoho neovlivňoval. Kancléř řekl, že cílem setkání bylo seznámit soudce s prezidentovými stanovisky.