Poslanci ČSSD zůstávají, klub po volební pohromě nikdo neopustí

Výsledkem vládní strany, která získala 3,95 procenta hlasů a přišla o zastoupení v EP, se klub zabýval, žádné usnesení či výzvu k němu ale nepřijal. Podle Chvojky vnitrostranická debata vyvrcholí 21. června na předsednictvu, kde by mělo nejužší vedení představit svou vizi, jak postupovat do krajských voleb v příštím roce.

"Logicky jsme výsledky projednávali, byla to zajímavá a místy vzrušená debata, ale neměla žádný závěr. Že by třeba klub vyzýval někoho k rezignaci, to opravdu ne," uvedl Chvojka.

Sociální demokraté si podle něj dali za úkol sednout si a diskutovat o hlavních problémech. Diskuse by měly vyvrcholit 21. června, kdy vedení představí, co by měla ČSSD změnit před příštími volbami. Klub podle Chvojky nikdo neopouští.

Diskuse na klubu se netýkala iniciativy pardubického hejtmana Martina Netolického, který chce založit hnutí, jež by ve volbách spolupracovalo s ČSSD.

O záměru ale Chvojka jako šéf pardubické krajské organizace ví. "Tento plán (Netolický) prosazuje v řádu několika měsíců, má posvěcení krajského výboru," řekl Chvojka. Záměrem ale není potlačit či upozadit značku ČSSD, dodal. "Jen chce na kandidátku víc osobností, ne jen zasloužilé osobnosti ČSSD," uvedl.

S iniciativou souhlasí předseda středočeské ČSSD Robin Povšík. Poukázal na to, že Netolický má v Pardubickém kraji velkou podporu od nezávislých osobností, které mají vůli se s ním spojit, ale nechtějí být spojené s konkrétní stranou. "Jeho projektu rozumím a vůbec nic proti němu nemám. Myslím si, že jeho postup je v daných podmínkách správný," uvedl Povšík. Ve středních Čechách by však takový postup nedoporučoval a preferoval by kandidovat za značku ČSSD.

"Martin Netolický má určitě v kraji nějaké jméno, takže to pro něj může být dobrá cesta. Může mu to přinést výraznější postavení do krajských voleb," řekl plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD). Domnívá se, že místní politické hnutí založené na osobnostech je možné vytvořit vždy jen v konkrétním kraji a Netolický nemá ambice ani možnosti, aby šlo o celorepublikovou platformu.

ČSSD v Karlovarském kraje spojení s krajskými osobnostmi do následujících voleb neplánuje, řekl ČTK předseda krajské organizace Tomáš Svoboda. "Samozřejmě po volbách hodnotíme situaci a zvažujeme, jak budeme postupovat dál. Krajské volby pro nás budou důležité, přípravu na ně budeme podrobněji řešit na celostátním sjezdu zhruba za měsíc," uvedl.

Na Vysočině ČSSD nic podobného neplánuje ani nepodporuje. "My připravujeme volby za sociální demokracii a připravujeme je i ve spolupráci s našimi starosty," řekl ČTK krajský šéf Petr Krčál. Strana podle něj potřebuje projít "drsnou očistou". "Nemůže to být jenom takové oprašování, ke kterému dojde, jinak každé druhé volby samozřejmě prohrajeme," dodal.