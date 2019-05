Nord Stream 2 není záležitostí Američanů, uvedl Zeman

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Prezident Miloš Zeman nevidí důvod, proč by se Spojené státy měly vyjadřovat k plynovodu Nord Stream 2. Reagoval tak na chystané schválení amerického zákona, který obsahuje restrikce vůči firmám a osobám podílejícím se na výstavbě plynovodu. Plynovod vedoucí z Ruska do Německa se setkává se silnou kritikou USA a části evropských zemí kvůli obavě z větší závislosti Evropské unie na Rusku. Podle Zemanovy analýzy je projekt pro Česko ekonomicky výhodný. Řekl to dnes na Žofínském fóru na téma Národní zájem České republiky.