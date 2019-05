Netolického projekt je cesta, ale nesmí být na úkor ČSSD, vzkazuje Zimola

"Myslím si, že by vůči voličům bylo poctivé, aby věděli, koho volí. A u regionálních hnutí na krajské úrovni mám někdy problém s tím, že na rozdíl od ODS, ČSSD, TOP 09, komunistů nebo lidovců nevím, jestli kompas ukazuje doleva, nebo doprava," řekl Zimola a doplnil, že zcela jiná kategorie jsou lokální politické formace na obecní úrovni.

Taková uskupení podle něj nemusí být zatížená jasnou ideologií, protože řeší například stavby místní kanalizace, chodníku nebo sportovních areálů. "Ale na regionální úrovni by směrem k voličům bylo poctivé, aby směřování doprava, či doleva bylo vidět. Vždyť kraje mají zákonodárnou iniciativu," řekl bývalý místopředseda ČSSD.

Netolického projekt Zimola nijak nezavrhuje, v jednom aspektu ho však vnímá jako ironickou shodu okolností. "Mrzí mě, že to přichází od Martina Netolického, který mě často kritizoval za nejednotu v sociální demokracii," uvedl Zimola.

ČSSD ztrácí podporu, což potvrdily víkendové volby do Evropského parlamentu, kdy strana nezískala žádný mandát. Podle Zimoly tím voliči dávají ČSSD jasný vzkaz. "Dostali jsme se z pozice strany, kterou lidé dříve volili, do pozice strany, která je nezajímá, a teď dokonce do pozice strany, kterou opovrhují," řekl.