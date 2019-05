Zeman nepřijal demisi ministra Staňka, Hamáček má i tak náhradu

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Oznámil mu to na dnešní schůzce na Pražském hradě, informoval v tiskové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zdůvodnil to tím, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury "závažná ekonomická pochybení" a neměl by být za tato odhalení trestán.