Manželskou hádku Kalouska s Babišem imunitní výbor řešit nebude

"Mandátový a imunitní výbor se definitivně vyjádřil, že se nebude touto záležitostí zabývat, protože se jedná o podání žaloby na ochranu osobnosti," uvedl Grospič. Kalousek žaloval u soudu Babiše za výroky před loňským hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD o tom, že "rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky".

Soudy se sporem odmítly zabývat. Odvolací středočeský krajský soud potvrdil začátkem dubna lednový verdikt okresního soudu, že věc spadá pod výbor. Kalousek tvrdí, že je mu tím upíráno právo na nestranný proces. Jeho právní zástupce Stanislav Balík chystá dovolání k Nejvyššímu soudu a zřejmě i žalobu pro zmatečnost. Rozhodnutí krajského soudu, jak uvedl, pokládá za nesprávné. "Je to asi stejné, jako kdyby v rámci rozvodového řízení se soud dozvěděl, že manžel zpohlavkoval manželku, zastavil by rozvodové řízení a postoupil by věc k projednání jako přestupek," podotkl.

Babiš se v červenci 2018 na plénu Sněmovny ve vyhrocené debatě do Kalouska ostře pustil a tykal mu. Reagoval na poslancova slova o tom, že premiér při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Premiér označil předsedu poslanců TOP 09 také za "ožralu" a "zloděje zlodějského".

"Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil tehdy předseda vlády. Padla i slova o rozkrádání ministerstva obrany a zabití vojáků kvůli novým armádním padákům. Kalousek býval na obraně náměstkem ministra.