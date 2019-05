Politici nejsou jen ti, co vůdce miluji nebo nenávidí, uvedl kandidát na ministra kultury

"Pokud vím, tak celá jeho organizace byla proti vstupu do vlády s hnutím ANO," prohlásil Babiš. "Moc tomu jako nerozumím, že vystupoval proti vstupu do vlády a teď je nominován do vlády," dodal.

Šmarda ČTK řekl, že ve stranickém referendu o účasti ČSSD ve vládě společně s ANO byla místní organizace Nové Město na Moravě proti. Na Vysočině ale byla v menšině. Dodal, že si místní organizace tehdy myslela, že být v opozici by bylo pro ČSSD vhodnější.

"Pan Babiš vnímá všechno emotivně a osobně. Politika není tak jednoduchá, že se dělí na lidi, kteří milují vůdce a kteří nenávidí vůdce. Takhle já to vnímat neumím," řekl Šmarda ČTK. Účast ve vládě zvažuje, aby se pokusil uklidnit spory v kultuře. Nechce, aby jeho jméno "nesmyslnou válku" prohloubilo, ale postupuje v duchu toho, pro co se ČSSD rozhodla - pracovat ve vládě, pokusit se prosadit svůj program.

"Pokud by moje jméno mělo být důvodem k tomu, proč konflikty kolem kultury mají pokračovat, tak raději ať se přijde s jiným jménem. Na druhé straně by nebylo dobré, aby tohle pokračovalo donekonečna, aby pan (předseda ČSSD Jan) Hamáček nosil jména a pan Babiš se hrabal v jejich životopisech a zkoumal, jestli se náhodou někdy nevyjádřili proti němu," řekl Šmarda.

Na ministerstvu by měl vystřídat Antonína Staňka, který oznámil rezignaci po vlně kritiky za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Staňkovu demisi ale prozatím odmítá přijmout prezident Miloš Zeman. Šéf ČSSD a vicepremiér Hamáček oznámil, že dnes Babiše požádá, aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka. Babiš novinářům řekl, že to udělá. Šmardovu nominaci ale kritizoval.

"Dozvěděl jsem se o té nominaci, kterou tedy považuji za zvláštní. Musím si přečíst koaliční smlouvu, co tam máme k nominaci ministrů z hlediska jejich odbornosti," řekl Babiš. "V této chvíli ani neznám životopis (Šmardy), jaké má předpoklady, aby vykonával tuto funkci. Ministerstvo kultury je specifický resort. Jde o to, aby ten kandidát funkci zvládl," doplnil. Kdy bude s Hamáčkem jednat, Babiš zatím neuvedl.

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO a ČSSD podmínky pro odbornost ministrů nestanoví. Podle smlouvy další postup po návrhu kandidáta na ministra podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany. Premiér by měl návrh předsedy dané koaliční strany respektovat, píše se ve smlouvě.