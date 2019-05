Za útok na Jakla může Kalousek? Šéf poslanců TOP 09 se musel zpovídat

Kalousek na zprávu o útoku na Jakla reagoval velmi důrazně. „Přiznávám, že s panem Jaklem nekamarádím. Útok na něj ale pokládám za odporný, zbabělý a nepřijatelný. Přál bych si, aby útočníci byli vypátráni a přísně potrestáni. Panu Jaklovi přeji brzké uzdravení,“ vzkázal prostřednictvím twitteru.

Poslanecká sněmovna dnes přijala jednomyslně usnesení, že odsuzuje jakékoliv politicky motivované násilí. Je to důležité stanovisko napříč celým politickým spektrem. Názory můžeme mít různé, ale nemlaťme se proto. Alespoň ne v přesile... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 28. května 2019

Jenže podle některých za útok může i nepřímo sám Kalousek. „Myslím, že za napadení pana Jakla jste spoluodpovědný. Tvrdil jste a stále tvrdíte, že SPD jsou v podstatě náckové. Pokud někoho takto nálepkujete, musíte počítat s tím, že to jednou vyvolá násilí,“ napsala mu jedna z Češek.

Kalousek ale trvá na svém. „Náckové jsou to bezpochyby. Házet mi však na krk odpovědnost za napadení pana Jakla je stejná nebetyčná pitomost, jako bych já činil pana Okamuru odpovědným za napadení pana Feriho. V obou případech šlo o stejně zbabělý, nepřijatelný a odsouzeníhodný útok,“ zdůraznil Kalousek.

Jenže jeden z diskutujících mu obratem připomněl jednu aférku z minulosti. „Říká ten, kdo profackoval na ulici kluka s jiným názorem?“ divil se. I jemu poslanec odpověděl. „Profackoval jsem dospělého muže (v osmnácti se chodívalo na vojnu i do války) ne za jiný názor, ale za vyřvávanou výhrůžku, že mě oběsí s celou rodinou. To je podle Vás názor? To byl útok. Odvracel jsem ho fackami. Bylo to účinné a efektivní,“ hájí se Kalousek.

Kdyby se dnes dostal do podobné situace, zachoval by se prý stejně. „Mohu vám slíbit, že pokud mi někdo zase bude vyhrožovat, že mi pověsí rodinu, dám mu zase přes hubu. Nebo se nechám zbít. Ale nepřejdu to. Nejsem jenom politik bez masa a bez krve. Jsem taky táta a děda. Sorry jako,“ napsal na twitetru Kalousek.

Jeden z diskutujících ale poukázal na to, že slova o oběšení rodiny v článcích o události nebyly. Nařkl proto Kalouska, že jeho verze je účelová lež. „Policejní protokoly jsou pořád k dispozici. Byly pořízeny bezprostředně po akci a tam to je. Že o tom novináři nepsali, není moje vina. Proč myslíte, že ten spratek dodnes skrývá svoji identitu? Protože dobře ví, že to byl on, kdo útočil. Já útok odvracel a přijal odpovědnost,“ popisuje poslanec.

„Věc prošla řádným vyšetřováním PČR, i správního orgánu P1. Byla uzavřena a já byl potrestán. Nemám jediný důvod lhát, na rozdíl od toho spratka, který se dodnes skrývá,“ dodal na závěr Kalousek.