Babiš se chtěl vysmát včerejším demonstracím: Bojíte se, co? Jste morální bahno, vzkázali mu Češi

Premiér Andrej Babiš si chtěl na sociálních sítích rýpnout do demonstrantů, využil k tomu dvě fotky z protestu v českých Budějovicích. Jednu z nich zveřejnil Český rozhlas a byla pořízena z pohledu řečníků. Zachycuje také dav demonstrantů, z nichž někteří drží českou vlajku.

Vedle pak položil druhý snímek, který koluje po sociálních sítích. Ten byl pořízen ze vzduchu a ukazuje, že demonstrantů bylo na náměstí méně, než se může zdát dle první fotky. Podle ní bylo náměstí v Budějovicích zaplněno jen z menši části.

„Srovnejte obě fotky a napište mi, co si o tom myslíte,“ rýpnul si Babiš do lidí, kteří proti němu protestují už několik týdnů v kuse.

Jenže soucitných reakcí, které zřejmě čekal, se nedočkal. „Myslím, že iROZHLAS.cz v textu k fotce uváděl, že náměstí je obsazeno z 1/4. Kde je problém?“ zajímá politologa Kamila Švece.

Na jeho slova zareagoval i 1. místopředseda STAN Jan Farský. „Co si o tom myslím? Že jste z těch protestů dost zoufalej,“ vrátil Babišovi úder poslanec. „Ano, asi to není nic příjemného, když vás nenávidí víc jak polovina národa. Musí být vzteky bez sebe, spasitel,“ přitakala mu jedna z diskutujících.

Některé zajímalo, proč si Babiš nevybral raději fotku z Václavského náměstí, kde se minulý týden podle odhadů na demonstraci sešlo 50 až 70 tisíc lid. „ Na obou vidím, že to lidem není jedno,“ napsala Babišovi další z Češek.

„Vidím, že lidi štvete tolik, že raději obětujou svůj čas a jdou vyjádřit nesouhlas s vaší politikou. Rozhodně by radši vydělávali peníze, nebo se bavili nějakou příjemnější cestou. A taky vidím premiéra, kterej se bojí postavit protestujícím v jednoduchém televizním duelu... aby konečně mohl ukázat, jak "ti demonstrující nepoznají rozdíl mezi státním zástupcem a soudcem“,“ přidal se další.

„Jsi nervózní Andreji, viď? Nedivím se ti. V Praze zase přijde ještě větší dav než minule,“ slibuje další z Babišových kritiků. „Bojíte se, co? To by Vás jinak ani nenapadlo! Jste morální bahno a My to víme!!!!!!!“ napsala další z Češek.

Někteří se ale premiéra naopak zastali. Poukázali na to, že sice demonstrují stovky či tisíce lidí, Babiše a jeho ANO ovšem volí miliony občanů. „Jen pár ovcí, které nevědí co tam dělají než aby něco dělali,“ hájí Babiš jedna z jeho příznivkyň.