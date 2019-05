Střední Evropa chce klíčovou funkci v EU, uvedl ministr Petříček

"Středoevropské země očekávají, že by jednu ze čtyř nejvyšších funkcí v Evropské unii měl obsadit někdo z naší části Evropy," řekl Petříček. Po víkendových volbách do europarlamentu začala politická debata o obsazení funkcí předsedy Evropské komise, šéfa Evropské rady, tedy nástupce Donalda Tuska, o novém vysokém představiteli pro zahraniční a bezpečnostní politiku po Federice Mogheriniové a též o novém předsedovi europarlamentu. Petříček uvedl, že v tomto směru cítí pozitivní atmosféru.

"Ve střední Evropě máme jinou historickou zkušenost než v západní Evropě," uvedl Schenk. Podle něj je to patrné nejen v EU, ale i uvnitř Německa, kde obyvatelé bývalé komunistické Německé demokratické republiky mají k řadě věcí jiný přístup než obyvatelé dřívějšího západního Německa. "Musíme dostat přístupy střední Evropy i do hlavních měst, tedy do Berlína a do Bruselu," řekl Schenk.

Petříček také řekl, že nyní panuje příliš sporů mezi středoevropskými a západoevropskými členy EU. "Zaměřili jsme se až příliš na to, kde jsou rozdíly, přitom je toho mnohem víc, co nás spojuje. Máme společné zájmy," řekl. Podle ministra je třeba, aby na obou stranách byla větší otevřenost k debatě a ochota naslouchat odlišným stanoviskům.