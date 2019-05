Zrušení EET ve Sněmovně neprošlo, poslanci podpořili jen některé úlevy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek zřejmě budou moci evidovat tržby podnikatelé s ročním obratem do 600.000 korun místo 200.000 korun, jak navrhovala vláda. Elektronické evidenci tržeb by vůbec neměl podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb vždy od 18. do 24. prosince. Pozměňovací návrhy dnes podpořila Sněmovna v dílčích hlasováních při schvalování vládní novely, která rozšiřuje EET na další obory podnikání.