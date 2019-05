Spory v TOP 09? Kalousek a Pospíšil jsou v otevřené válce. A Schwarzenberg říká...

I když TOP 09 ve volbách zabodovala a do Evropského parlamentu se probojovali kromě zástupce STAN Stanislava Polčáka i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a Luděk Niedermayer, ve straně sto skřípe.

Obavy vyvolávají především spory mezi současným vedením kolem Pospíšila a lidmi kolem bývalého předsedy strany a současného šéfa poslaneckého klubu Miroslava Kalouska. Kalousek svého stranického šéfa jen pár minut po skončení eurovoleb tvrdě kritizoval. Vyčetl mu například, že se strana nedokázala dohodnout také s Jaromírem Štětinou či Pavlem Teličkou. Pospíšil ale kritiku odmítl.

To, že vztahy mezi novým a starým vedením váznou, naznačil i čekání na volební výsledky. Podle médií ve štábu strany byli Pospíšilovi lidé, zatímco Kalousek si s čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem, se kterým stranu před deseti lety zakládal, udělal vlastní akci jinde. A to i přesto, že byli oba pozvaní i do štábu, jak potvrdil Pospíšil.

Sám předseda TOP 09, který vedl kandidátku, ten večer utrpěl ještě jednu ránu. Svůj post europoslance sice obhájil, díky preferenčním hlasům jej ale překonal jeho stranický kolega Luděk Niedermayer, který patří do Kalouskova týmu.

Kalousek se do Pospíšila pustil i na twitteru. Nejprve mu sice, stejně jako Polčákovi a Niedermayerovi, blahopřál ke zvolení, ale jedním dechem mu vyčetl to, že se nespojil s hnutími Hlas a Evropa společně.

Pak si posteskl, že voliči rozhodli lépe než vedení TOP 09. „Absolutním vítězem v počtu preferenčních hlasů se stal @LudekNie. Mám velkou radost z toho, že voliči (na rozdíl od stranických orgánů) dávají přednost odborné kompetenci a pracovitosti,“ vzkázal.

Jen o pár hodin později spor propukl naplno, Kalousek v pondělí ráno po vyhlášení výsledků novinářům řekl, že „není možné skloubit pozici europoslance a předsedy strany“. Pospíšil dnes pendluje mezi Bruselem, Štrasburkem a Prahou, protože je zároveň členem tamního zastupitelstva. Navíc je dál aktivní v Muzeu Kampa.

Pospíšil se sice nechal slyšet, že si to s Kalouskem nechce vyříkávat přes média, přesto ale neodolal a do svého předchůdce v čele TOP 09 se tvrdě pustil. „Říká se tomu syndrom bývalých předsedů, kteří neunesou, že už nejsou předsedy,“ vzkázal Kalouskovi. Podle MF Dnes by si tak mohl chystat pole před letošním volebním sjezdem strany, na kterém chce post předsedy obhajovat.

Teď se podle zákulisních informací v rámci stranických orgánů oficiální cestou řeší, proč oba bývalí předsedové TOP 09 nebyli přítomni ve volebním štábu. Schwarzenberg vzkázal, že dal přednost soukromé akci: Dodal, že o tom, že se Kalousek na twitteru do Pospíšila navážel, vůbec nevěděl.