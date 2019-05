Babiš, Langer a krádež největší strany v zemi. Kdo skutečně vymyslel hnutí ANO?

Na přelomu let 2009 nebo 2010 vzniklo drobné politické hnutí, které využívalo internetovou doménu s názvem "hnutí - ano". Jeho předseda podnikatel Filip Rajchart, který měl mít svého času blízko k politikovi ODS Ivanu Langerovi, začal pro svůj politický projekt shánět peníze.

V televizi uviděl podnikatele Andreje Babiše hovořícího o tom, že by se chtěl věnovat politice. A napadlo ho požádat vlastníka Agrofertu o podporu jejich hnutí.

„Když jsme se bavili a opravdu jsme se bavili o tom hnutí ANO, měli jsme nějakou svoji představu a vy jste říkal třeba jenom ten výhled, že nechcete zakládat svoji politickou stranu, ale že chcete sdružovat ty drobné, ty malé. Podporovat je a tak dále. My třeba jeden ten malý drobný jsme," říká Rajchart v nahrávce, kterou zveřejnil iROZHLAS a kterou ověřoval investigativní novinář Janek Kroupa.

"My jsme Andreje Babiše navštívili dvakrát nebo třikrát. Chtěl bych se starat o nový politický proud České republice, sdělil nám Babiš," pokračoval ve svém komentáři k celé situaci Rajchart.

Zkratka ANO původně znamenala Autentická neutralistická organizace. K přetvoření na ANO - Akce nespokojených občanů mělo dojít v Babišově režii záhy bez vědomí Rajcharta, který odjel na několik týdnů na pracovní cestu do Afriky. Po návratu se nestačil divit. Babiš už měl na Ministerstvu vnitra zaregistrováno hnutí ANO.

„Nebyl první, protože on nemá Akce nespokojených občanů. My máme Akce nespokojených občanů, která vznikla 11. května 2012. Takže on lže. Když ho založil 2010, tak proč nešel do voleb a proč to neorganizoval? Já to nechápu. Já jsem nechtěl nikoho podporovat," popřel v komentáři Babiš celou operaci.

Na nahrávkách je však zcela patrné, že byl v kontaktu s původním zakladatelem ANO Filipem Rajchartem a že o projektu jednali.