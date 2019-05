Definitivní konec ČSSD? Máme jen týdny, může to být cesta do pekla, varuje Hašek

Hašel čelil dotazům novinářů, co bude teď s platformou Zachraňme sociální demokracii. Odpověděl proto hromadně na sociálních sítích. „Voliči nám dali červenou kartu (je hořkou ironií, že ta byla symbolem volební kampaně ČSSD) a jasné poslední varování- rychle se vzpamatujte nebo definitivně končíte. Levicové voliče neoslovila naše kandidátka, neoslovil je náš program a neoslovila je ani naše kampaň,“ shrnul hlavní příčiny toho, proč jeho strana v eurovolbách nezískala jediný mandát.

Současná ČSSD police podle něj v lepším případě jen nezajímá, v horším je dokonce štve. „Oboje je pro nás samozřejmě špatně. Platforma Zachraňme sociální demokracii stejně jako řada dalších sociálních demokratů vyjádří v příštích dnech svůj pohled na příčiny debaklu ČSSD a navrhne podněty pro krizový scénář,“ slibuje Hašek, který patří k zakladatelům platformy.

Podle jeho slov jde primárně o vnitřní věci ČSSD, které budou předmětem vnitrostranické diskuse a ne mediálních vzkazů. „Co říkám za sebe už dnes - zapojena musí být celá členská základna, jak do analýzy příčin, tak do rozhodnutí o budoucím směru ČSSD, máme na to už jenom týdny,maximálně několik málo měsíců - s ohledem na letní prázdniny,“ připomíná někdejší jihomoravský hejtman.

Zároveň ale podle něj není čas na to dělat velké změny ve vedení strany. „Varuji zároveň před zbrklými kroky i před starými šablonami uvažování - teď není čas na změnu předsedy ČSSD, na hledání a rituálního vraždění obětního berana (dříve za vše mohli obvykle Hašek, Zimola a Škromach), ale ani na strkání hlav do písku s tím, že se to "nějak" vysedí,“ myslí si.

„Můj osobní názor do vnitrostranické diskuse - naším hlavním problémem není Babiš, naším hlavním problémem jsme my sami. Musí skončit experimenty třetích cest a naskakování na liberální politiku. ČSSD se musí zbavit praxe oranžové light verze TOP09. Čeká nás buď cesta za našimi tradičními voliči s našimi tradičními levicovými tématy - tedy DOLEVA, kterou preferuji, anebo za městskými liberály a jejich tématy,k de se však budeme překrývat se středovými stranami a stejně tyto hlasy nezískáme - tedy DO PEKLA,“ dodává důrazně Hašek.