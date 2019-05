ANO si pohoršilo. Kdo by vypadl ze Sněmovny? Nový průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Volby do Sněmovny by podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v květnu vyhrálo ANO se ziskem 28 procent hlasů, proti předchozímu měsíci se jeho podpora snížila o čtyři procentní body. Naopak podpora ODS, která by byla ve volbách druhá, vzrostla o tři body na 17 procent. Následovali by Piráti s 13,5 procenta hlasů a KSČM s 11 procenty. Vyplynulo to z průzkumu, který CVVM provedlo před volbami do Evropského parlamentu, a jeho výsledky tak mohly ovlivnit stranické předvolební kampaně.