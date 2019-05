Kauza Staněk? ČSSD v krajích nevidí důvod k opuštění vlády, zazněl ale i radikální návrh

Babiš dnes konec koaliční vlády kvůli aktuální situaci kolem ministerstva kultury vyloučil. Roztržku se sociální demokracií nechce, případné problémy by měl řešit Hamáček, řekl v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Pokud šéf ČSSD, se kterým bude dnes hovořit, nezmění názor, navrhne prezidentovi jako Staňkova nástupce v souladu s přáním ČSSD místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu, uvedl premiér. Staněk v rezignačním dopise napsal, že demisi podal na Hamáčkovu výzvu. Zeman premiérovi navrhl, aby se Staňkovým odvoláním počkal na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal.

Pro vystoupení ČSSD z koalice, přestože by to zřejmě nebylo jednoduché, se jako jeden z mála vyslovil bývalý hradecký zastupitel a současný funkcionář hradecké okresní ČSSD Vladimír Lesák. "Se čtyřmi procenty ve vládě nemáme co dělat. Účast ve vládě nám v získávání příznivců nijak nepomáhá. Děláme tam pro lidi dobré věci, ale lidé to neoceňují," řekl ČTK s narážkou na výsledek ČSSD ve víkendových volbách do evropského parlamentu.

Vládní angažmá sociální demokracii poškozuje podle předsedy strany v Ústeckém kraji Miroslava Andrta. "Pokud chceme partaj zachránit, měli bychom zatáhnout za ruční brzdu a velmi vážně se zamyslet se nad tím a případně z té vlády odejít," uvedl. Předseda Okresního výkonného výboru ČSSD Pardubice Leoš Malina, který byl proti vstupu strany do Babišovy vlády, se o zachování nebo ukončení koaliční spolupráce nyní nedokáže rozhodnout.

"Teoreticky ideální by asi bylo dostat se mimo Sněmovnu a zkusit se vzpamatovat," uvedl. Chybou je podle něj to, že ČSSD bez širší vnitrostranické diskuse vytahuje témata "jako králíky z klobouku".

Žádný důvod z odchodu z koalice nevidí zástupci středočeské ČSSD. Předseda krajské ČSSD Robin Povšík poukázal na to, že Babiš opakovaně uvedl, že bude postupovat podle koaliční smlouvy a ústavy a že předloží Zemanovi návrh na Staňkovo odvolání. Předseda městské organizace ČSSD v Plzni Michal Chalupný si myslí, že sociální demokracii se v koalici daří prosazovat její programové priority, i když to následně možná nedokáže vždy dostatečně jasně sdělit veřejnosti.

"Nemůžeme vždycky odcházet jako uražené děcko, když se vše neděje přesně podle našich představ," podotkl.

Pokud bude dodržena koaliční dohoda a pokud se vládě daří plnit programové prohlášení, není otázka odchodu z vlády namístě, uvedl místopředseda ČSSD a jihomoravský poslanec Roman Onderka. "Nyní není rozumný důvod z vlády odcházet, lidi nás s vládou stejně spojují, odchodem by se pro ČSSD nic nespravilo," řekl brněnský předseda ČSSD Oliver Pospíšil, který dřív vstup do vládní koalice odmítal.

Podle olomouckého krajského šéfa ČSSD a poslance Jiřího Zemánka by měl být k odchodu z koalice zásadní důvod. "Nemůžeme po prohraných evropských volbách vzlykat a vrhnout se do nesmyslných nepromyšlených věcí," řekl. Vládní angažmá bylo pro ČSSD životně důležité, míní člen ČSSD a bývalý olomoucký hejtman Jiří Rozbořil.

Zemánek otevřeně kritizoval Staňkovo setrvávání ve funkci. Staněk je členem olomoucké krajské organizace. Podle Zemánka ve vysoké politice neuspěl a nyní hraje vlastní hru s prezidentem. "Bylo by důstojné, pokud se tak dohodl s předsedou strany, odejít," uvedl.

Zůstat v koalici s ANO by ČSSD navzdory posledním událostem měla podle předsedů sociálních demokratů ve Zlínském i Karlovarském kraji Lubomíra Vaculína a Tomáše Svobody. Úvahy o odchodu z vlády považuje Svoboda za předčasné. Místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala dnes ČTK řekl, že sociální demokraté by bez účasti ve vládě nebyli vůbec vidět. "Sedli jsme si do vlaku, který jede, a nepovažuji za vhodné, aby se vystupovalo z rozjetého vlaku," uvedl místopředseda ČSSD pro Liberecko Milan Šír.

Podle jediného jihočeského poslance za ČSSD Ondřeje Veselého zatím nenastala situace, kdy by byla porušena koaliční smlouva. Proto není důvod z vlády odcházet, řekl. "Pokud by (Babiš) skutečně nechtěl odvolat ministra kultury, asi by to bylo jiné," doplnil. Vnitrostranická diskuse o setrvání ČSSD ve vládě je živá, uvedl šéf ČSSD na Vysočině Petr Krčál. "Nemělo by to ale být rozhodnutí ze dne na den a už vůbec ne v souvislosti s chabým výsledkem sociální demokracie v evropských volbách," dodal.