Kalousek dál tepe Pospíšila: Musím to říct. Jinak bychom jako pitomci vypadali všichni

Jak jsme vás již informovali, podle květnového modelu CVVM by teď volby vyhrálo hnutí ANO s 28 procenty před ODS (17 procent) a Piráty (13,5 procenta). Do sněmovny by se pak podle tohoto průzkumu nedostali lidovci ani STAN (oba 4,5 procenta) ani TOP 09 (3 procenta).

To neopomněl komentovat ani šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Tomuto průzkumu nemohu věřit, protože náš pan předseda nám včera říkal, že jsme se odrazili ode dna. Předseda má vždycky pravdu. Kde je však to dno?“ rýpnul si šéf stranického šéfa Jiřího Pospíšila.

Mezi ním a Pospíšilem to skřípe už delší dobu, Kalousek jej například kritizoval za to, že se ve volbách do Evropského parlamentu nedokázal domluvit na spojenectví s novými hnutími Hlas a Evropa společně (ESO).

TOP 09 se spojila „pouze“ se Starosty a vybojovala tři mandáty. Pospíšil jako lídr kandidátky svůj post europoslance sice obhájil, díky kroužkům jej ale přeskočil Luděk Niedermayer.

Někteří diskutující Kalouska v reakci na jeho kousavá slova vyzvali, aby se zástupci TOP 09 nedohadovali na veřejnosti, protože to straně ještě víc škodí. „Nejednotná a rozhádaná strana nikoho nepřitahuje. Najděte lídra,“ vzkázal Kalouskovi jeden z voličů.

„To máte těžký. Když něco řešíte doma rok, k ničemu to nevede a je to pořád horší, musíte potom veřejně říct, že jsou i jiné názory. Jinak bychom jako pitomci vypadali všichni a to by nebylo fér. Slibuji, že lídra najdeme,“ posteskl si jeden ze zakladatelů TOP 09.

Podobných příspěvků se ovšem objevilo více – a To Kalouska příliš nepotěšilo. „Kritické poznámky k tomuto tweetu nechápu. Ještě jednou opakuji, že respektuji doktrínu našeho předsednictva, že jsme se odrazili ode dna. Jenom jsem dezorientován, kdeže je to dno. Konec laškování: Až si přestaneme lhát do kapsy, máme šanci. A já chci, abychom si přestali lhát,“ dodal důrazně poslanec.