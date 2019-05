Babiš a ANO si zoufají: Kvůli podobnému názvu nás trollové připravili o hlasy. Budeme si stěžovat

Na problém ohledně podobného názvu hnutí Andreje Babiše a recesistů se poukazovalo už před volbami. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek tvrdí, že se ozývají lidí, kteří prý byli ve volbách uvedeni v omyl.

Sám Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny tvrdil, že Trollové obrali jeho stranu o hlasy. „Připravili nás o čtyři procenta hlasů,“ je přesvědčen Babiš . Odkazioval tak nejen na recesistické hnutí ANO, vytrollíme europarlament, ale i hnutí Hlas, které založil bývalý europoslanec za ANO Pavel Telička.

Problémy s podobně znějícími názvy se objevily i v minulosti, hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vadila kandidátka pod názvem Starostové pro Prahu. U soudu ale STAN neuspěl. Problémy měla i Česká pirátská strana. Zaregistrované jsou totiž zároveň Moravská a Slezská pirátská strana. Až teď se ale stalo, že strana s podobným názvem u voličů zabodovala natolik, že díky hlasům získá státní příspěvek.

I když hnutí ANO tvrdí, že si voliči stěžují, podle zástupce ministerstva vnitra ale průměrný volič rozdíl mezi trolly a skutečným ANO musí poznat. „Pokud máte dvě strany s názvem ANO 2011 a ANO, vytrollíme europarlament, musí být jasné, že průměrný volič bez problému pochopí, že jsou to dva odlišné subjekty,“ řekl serveru náměstek ministra vnitra zodpovědný za volby Petr Mlsna. Dodal, že I když se úspěch obou uskupení téměř shoduje v rámci krajů, nelze příčinu mezi podobností názvů a výsledky voleb věcně dokázat.

Na to, že ANO mohlo přijít kvůli recesistům o hlasy, poukázal před pár dny také politický marketér Jakub Horák, který na facebooku po volbách napsal: „“ANO, vytrollime europarlament” skutečně bralo hlasy ANO, protože nebodovalo například v Praze, kde by se hlasy pro recesisty daly čekat, nýbrž jejich hlasy kopírují rozložení hlasů Babišova hnutí.“

ANO mohlo napadnout název recesistické strany už před volbami, tehdy to ale neudělalo. „Oslovili jsme několik právníků, abychom zjistili, zda může podobnost v názvu znamenat zaměnitelnost. Ti nám řekli, že by to zřejmě u soudu byl marný boj,“ sdělil LN manažer strany Richter.