Rána pro Babiše. Je ve střetu zájmů kvůli vazbám na Agrofert, tvrdí Brusel

"Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující," potvrdil serveru Neovlivni.cz zdroj obeznámený s auditem. Audit byl hotový už před volbami do Evropského parlamentu, do České republiky ale dorazil až tento týden, píše server.

Babiš ve čtvrtek ve Sněmovně při interpelacích uvedl, že o zprávě neví, nikdo mu žádnou nedal. Babiš dlouhodobě jakákoli pochybení opakovaně odmítá a připomínky věci v českých i zahraničních médiích označuje za štvavou politickou kampaň.

Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International. Premiér podle jejího právního názoru i po vložení své firmy Agrofert do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů.

Takže buď předložte důkazy, nebo mlčte. Jinak se vystavujete hrozbě žaloby za poškození dobrého jména Transparency a budete s tím mít hodně problémů. 😉 — Transparency International 🇨🇿 (@Transparency_CZ) 31. května 2019

Poslanci EP požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.

Žádáme zveřejnění rozhodnutí EK a vyčíslení toho, kolik peněz od roku 2018 získal Agrofert z EU a z ČR. Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu. Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu. — Petr Fiala (@P_Fiala) 31. května 2019

Na začátku letošního roku Evropská komise prováděla v Česku několik rozsáhlých auditů, prověřovala české řídicí a kontrolní systémy správy unijních peněz a jejich využívání v konkrétních případech.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33.000 lidí, z toho 22.000 v ČR.