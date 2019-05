ANKETA: Babišův průšvih s dotacemi? Vyjde nás to draho, varují politici. Pak se ozval Ovčáček

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová pro EuroZprávy.cz přiznala, že ji zpráva nepřekvapila. „Všechny prostředky by měl vrátit,“ řekla nám s tím, že by se o problému mělo hovořit také na půdě Poslanecké sněmovny.

„Nepřekvapilo mě to, na střet zájmů poukazujeme dlouho. Premiér by teď měl: 1/ zveřejnit kompletní zprávu z Bruselu, kterou ministerstvo financí už má; 2/ zveřejnit konkrétní podobu zakladatelského statutu svých svěřenských fondů - a potvrdit, nebo vyvrátit, že má dál vliv na své podniky; 3/ Agrofert by měl okamžitě vrátit proplacené dotace, na které nepřijdou peníze z Bruselu kvůli střetu zájmů, o kterém je Evropská komise zřejmě přesvědčena - nebude tyto dotace platit český daňový poplatník,“ uvedl na dotaz serveru EuroZprávy.cz místopředseda STAN Petr Gazdík.

Překvapená není ani poslankyně ODS Miroslava Němcová. „Premiér by měl okamžitě odstoupit. Sněmovna má vyslovit nedůvěru vládě. Právě hlasujeme o EET pro každou švadlenu, kadeřnici, truhláře, z jejichž daní se Babišovy miliardové prebendy budou platit. V Rakousku takovou krizi vyřešili okamžitě, je to i věcí koaličního partnera - ČSSD,“ uvedla pro EuroZprávy.cz Němcová.

„Je to závažná informace, která vrhá špatné světlo na celou zemi. Agrofert musí nutně vrátit všechny dotace, na které nemá nárok a které byly vypláceny z prostředků ČR. Jsem přesvědčen, že o situaci má jednat Sněmovna,“ reagoval na dotaz serveru EuroZprávy.cz místopředseda ODS Martin Kupka.

Také předseda lidovců Marek Výborný očekával, že výsledek zprávy Babišův střet zájmů prokáže. „Bylo to jasné už po změně zákona o střetu zájmů. Žádáme okamžité zveřejnění auditního nálezu. A slovo AB, že firmy Agrofertu to vše vrátí. Na Sněmovně se o tom jednat bude, mimořádný bod v úterý,“ prozradil pro EuroZprávy.cz Výborný.

„Po potvrzení konečnosti verdiktu půjde o to, aby tíži vrácení peněz nenesl daňový poplatník ale Agrofert,“ zdůraznil pro EuroZprávy.cz komunistický poslanec Jiří Dolejš.

„Ukázalo se že jsme postupovali správně, když jsme požadovali a prosadili zákonnou úpravu, která by řešila vlastnictví Agrofertu,“ řekl nám poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek. „Zřejmě ale platná úprava není dostatečná.. je nepřijatelné, aby Česká Republika na této situaci tratila,“ dodal pro EuroZprávy.cz Zaorálek.

Další politici se k věci vyjádřili na sociálních sítích. „Ještě včera premiér Babiš poslancům tvrdil, že o zprávě neví. Že by další z jeho lží? Tahle nás vyjde hodně draho. A nemluvím jen o penězích,“ připomněl europoslanec STAN Stanislav Polčák.

„Podle auditu EK je premiér Babiš ve střetu zájmů kvůli vazbám na své podniky. To je potvrzení toho, co říkáme už delší dobu. Tato zpráva znamená, že budeme nejspíš muset vracet peníze. Vrátit je nesmí čeští daňoví poplatníci, ale přímo ten, kdo je obdržel!“ zdůraznila místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Petr Fiala jménem ODS žádá zveřejnění rozhodnutí EK a vyčíslení toho, kolik peněz od roku 2018 získal Agrofert z EU a z ČR. „Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu. Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu,“ myslí si Fiala.

„Je nepřijatelné, aby si premiér vyplácel nelegálně dotace z kapes daňových poplatníků Jde o stovky milionu korun. Svoláváme předsedy všech ostatních stran k řešení této zkažené politiky,“ uvádí pirátský poslanec Jakub Michálek. „Doufám, že pan premiér vrátí ty stamiliony dotací, které si neoprávněně vyplatil,“ přidal se jeho stranický kolega Mikuláš Ferjenčík.

„A. Babiš je podle Evropské komise ve střetu zájmů a ČR bude velmi pravděpodobně muset vracet všechny evropské dotace vyplacené Agrofertu. Budeme proto požadovat, aby české orgány okamžitě přestaly s proplácením dotací Agrofertu a aby již vyplacené peníze od Agrofertu vymohly zpět,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Panu premiérovi a paním ministryním financí a pro místní rozvoj jsem položila jednoduchou otázku: kolik peněz bude muset ČR dle návrhu auditní zprávy Evropské komise vrátit? Odpověď budu netrpělivě očekávat. Snad přijde,“ říká poslankyně STAN Věra Kovářová.

Kritický je i lidovec Marian Jurečka. „Audit komise EU konstatoval, že od zpřísnění podmínek o střetu zájmu v roce 2018 je premiér ve střetu zájmu! Finanční prostředky by měly všechny firmy Agrofertu vrátit a SZIF by měl ukončit další administraci. Premiér už od roku 2018 věděl, že je ve střetu zájmu!“ zdůraznil.

Končící europoslanec Petr Ježek, který byl před pěti zvolen na kandidátce hnutí ANO, poukázal na načasování zveřejnění této zprávy. „Evropská komise pustila audit několik dní po volbách... Někdo by jí měl poslat květiny,“ rýpnul si Ježek.

O načasování hovoří i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. „Vůbec nepřekvapuje, že nepotvrzené zvěsti z Bruselu jsou uveřejněny právě teď, pár dnů před 4. červnem. Má jít evidentně o nové palivo pro agresivní kampaň Milionu chvilek nenávisti,“ napsal na twitteru.