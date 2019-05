Zeman nezná ústavu? Ministra má na návrh premiéra odvolat bez zbytečné prodlevy, připomínají právníci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident by měl podle výkladu ústavy odvolat ministra na návrh předsedy vlády bez zbytečného odkladu. ČTK to dnes řekli ústavní právníci Jan Kysela a Jan Wintr v reakci na avizovaný návrh premiéra na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že ústava v tomto případě nestanoví žádnou lhůtu. Podle Kysely ústava opravdu žádný termín nestanoví, to podle něj ale neznamená, že by "nikdo z ústavních orgánů nemusel nic dělat ve chvíli, kdy to dělat nechce." Interpreti ústavy se podle něj shodují na doktríně, že prezident koná bez zbytečného odkladu.