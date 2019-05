Babišovy kauzy nás už roky zatěžují. Ptají se nás na ně i v zahraničí, říká pro EZ Marian Jurečka

„Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující," prozradil serveru Neovlivni.cz zdroj obeznámený s auditem. Z dokumentu také vyplývá, že všechny prověřované evropské dotace, které Agrofert od února 2018 získal, chce Brusel vrátit zpět.

„Popravdě, když jsem si tehdy v srpnu 2018 přečetl to zpřísněnou legislativu v oblasti střetu zájmů, tak jsem si říkal, že pan premiér prostě ve střetu zájmů je. A že to není možné přehlížet. Koneckonců, my jsme na to tenkrát upozorňovali,“ zdůraznil pro EuroZprávy.cz lidovec Marian Jurečka.

„Já jsem tehdy také říkal, že by si to ministerstva měla vyhodnotit a měla by zvážit, jaké další kroky vůči podnikům Agrofertu v této situaci zaujmou. Takže mě ta dnes zveřejněná informace nepřekvapila,“ přiznal někdejší ministr zemědělství, který s Babišem seděl ve vládě Bohuslava Sobotky.

Premiér by teď podle něj měl udělat hned několik kroků. „Měl by jasně říci, že finanční prostředky neprodleně vrátí a o další nebude žádat. Správně by měl říci, že zanedbal situaci, vyvodit z toho politickou zodpovědnost a odejít z funkce premiéra,“ myslí si Jurečka. Podobně se dnes vyjádřili i další opoziční politici.

Ti v odpovědích na anketní otázku serveru EuroZprávy.cz také upozorňovali, že kauza nedělá Česku dobrý obraz v zahraničí. I s tím Jurečka souhlasí. „Poslední tři roky nám ta situace, která se tady děje už od Čapího hnízda, nepomáhá,“ varuje.

„Já jako ministr jsem měl jednání se svými kolegy a bavili jsme se o tom, jaké podmínky chceme vyjednat pro Českou republiku. A tohle nás prostě zatěžuje, všichni se vás na to ptají. Zajímá je, jak u nás funguje ministr financí, potažmo dnes už premiér. Jak fungují jeho firmy a jestli je to normální,“ vysvětloval pro EuroZprávy.cz Jurečka s tím, že jemu to normální rozhodně nepřijde.

Poukazuje na to, že v jiných státech se podobné věci nedějí. „A myslím, že politik by měl přemýšlet s opatrností. Já sám jsem si to, když jsem v roce 2010 jako místopředseda KDU vstoupil do politiky – tedy ještě v době, kdy jsme ani nebyli ve Sněmovně – také uvědomoval. Nikdy jsem o žádné investiční dotace nežádal. A nežádala ani naše rodinná farma, když jsem byl na ministerstvu. I kdyby to v tu dobu bylo legislativně v pořádku, věcně to není úplně ideální,“ dodal Jurečka.