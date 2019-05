Měl by Agrofert vrátit dotace? Do ožehavé kauzy se vložila ČSSD, chce zveřejnění auditu

"Pokud vím, tak je to předběžné stanovisko, které bude ještě podléhat dalším vyhodnocováním. Pokud by se ukázalo, že nějaké dotace byly vyplaceny neoprávněně, tak pokládá za logické, že budou vráceny nebo že budou vymáhány," uvedl předseda ČSSD.

ČR na stanovisko EK musí odpovědět a odpověď od ministerstev financí a pro místní rozvoj by měla projednat vláda. Hamáček chce podle svých slov vyčkat na to, jak celý proces dopadne. Předpokládá, že audit dostane k dispozici ČSSD a bude se moci k němu vyjádřit. V nějakém momentě by dokument měl být zpřístupněn veřejnosti, pokud tam nejsou právní překážky.

Bohužel se potvrzují mé dlouhodobé pochybnosti o porušování práva a vědomém páchání podvodného jednání pana premiéra v oblasti dotací, veřejných zakázek, investičních pobídek a zneužívání médií v politické soutěži. Co na to orgány na všech úrovních? Budou dále zavírat oči? — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) 31. května 2019

Hamáček se s Babišem uvidí v pondělí na jednání vlády a tam se s ním chce o věci pobavit. Ohledně dalšího pokračování vládní koalice ČSSD a ANO uvedl, že nejde o nový problém předsedy ANO, o čem by jak ČSSD, tak voliči nevěděli.

Audit by měl být podle vládní ČSSD okamžitě zveřejněn, pokud je to právně možné. Odpovědi na auditní zprávu by neměl chystat žádný člen vlády za hnutí ANO, řekl dnes ve Sněmovně předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Je podle něj logické, že by se na základě auditu EK, byť je předběžný, měly přestat vyplácet dotace bývalé Babišově skupině Agrofert. Podezření jsou podle Chvojky velmi konkrétní a důvodná. Agrofert je nyní právě kvůli možnému střetu zájmů v Babišově svěřenském fondu.

Chvojka také uvedl, že není od věci, aby se poslanci záležitostí zabývali příští úterý při pokračování schůze dolní komory, jak žádají opoziční strany. Chvojka, který se účastnil dnešní porady předsedů frakcí k této záležitosti, označil za hloupé, že Babiš dnes Sněmovnu opustil a nemohl na vystoupení opozičních politiků reagovat. Babiš předtím poslancům řekl, že české ani evropské předpisy týkající se střetu zájmů neporušil a Česko nebude žádné evropské dotace vracet.

Podle předsedy lidovců Marka Výborného odkráčel Babiš středem a zapomněl zhasnout. Očekával přitom, že Babiš nechá zprávu zveřejnit a že se zachová jako chlap a "oznámí, že pokud tyto předběžné závěry budou potvrzeny, tak jeho firmy do koruny všechny dotace vrátí".

Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) řekl, že si nepamatuje případ, kdy by se některé členské zemi podařilo zvrátit rozhodnutí komise o stoprocentní korekci, to znamená o vrácení celé dotace. Varoval, že až EK vydá rozhodnutí, strhne peníze z první platby, kterou bude Brusel posílat do Česka.

"Je to problém hnutí ANO a Andreje Babiše, ne vlády nebo ČSSD," zdůraznil Chvojka. Odpověď Evropské komisi by měl mít na starosti člen vlády za sociální demokracii podle něho i kvůli tomu, aby se předešlo debatám, zda dané ministerstvo není ve střetu zájmů. "Budeme na tom trvat," prohlásil Chvojka.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik uvedl, že by bylo dobré, aby byl bod o auditu EK na jednání Sněmovny zařazen. Diskuse by ale měla podle něho být o validních informacích, ne o dohadech. KSČM vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně toleruje a i Kováčik byl na poradě šéfů frakcí přítomen.