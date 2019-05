Seehofer řešil s Hamáčkem uprchlíky: V severní Africe má vzniknout první vyloďovací centrum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V severní Africe by mohl vzniknout pilotní projekt tzv. vyloďovacích center, která budou řešit žádosti uprchlíků o azyl v Evropské unii. Centrum by mohlo vzniknout například v Libyi nebo Egyptě. Shodli se na tom ministři vnitra ČR Jan Hamáček a Německa Horst Seehofer. Hamáček to uvedl na briefingu po jednání.