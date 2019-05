"Jste mrtví! Pan premiér se opět ukázal jako srab!" V Česku je kvůli Babišovi dusno

Andrej Babiš (ANO): "Zase tady máme hysterii Babišem."

"Nebudou se vracet žádné peníze. A já jsem neporušil ani české, ani evropské zákony, a jsem proto šokován, že některá média už zase vykládají, že se bude něco vracet."

"Já neporušuji ani české, ani evropské právní předpisy, týkající se střetu zájmů."

"Teď vám ukážu, jak to funguje. Dneska jsou titulky - známá kyperská firma Seznam: "Babiš je ve střetu zájmů a Česko musí vrátit dotace pro Agrofert, rozhodl Brusel." Sprostá lež! Sprostá lež."

"Já chápu, že nemáte žádná témata, že zase ten Agrofert. Kdyby nebylo Agrofertu a Čapího hnízda, co byste dělali? Jste úplně mrtví! Nemáte, o čem mluvit! Nemáte žádný program! Co byste tady povídali?"

"Držím vám palce a zkuste nějaký jiný program. Zkuste dělat něco pro lidi v této zemi, ne jenom kopat do Babiše."

Marek Výborný (KDU-ČSL) k již nepřítomnému Babišovi: "Jedná se o jeho problém, jeho osobní problém a odkráčí středem. Ještě zapomněl zhasnout."

"Samozřejmě, že Česká republika žádné platby vracet nebude. Ona je totiž nedostane, protože možná, že to pan premiér neví, ale ten systém funguje tak, že pokud bude Česká republika na základě auditní zprávy povinna vrátit dotace, které čerpaly firmy z holdingu Agrofert - funguje to také u jiných firem a u jiných společností, tak prostě následující dotace České republice jsou zkráceny."

Premiér A. Babiš se po svém emotivním vyjádření (“Jste úplně mrtví,” smeřoval do opozičních lavic) omluvil z dalšího jednání sněmovny z pracovních důvodů a odešel.



“Vážená prázdná premiérská židle,...” pokračoval ⁦@MarekVyborny⁩. pic.twitter.com/fqr34nAqVa — Zuzana Cerna (@zuzana_cerna) 31. května 2019

"Také bych očekával, že se k tomu pan premiér postaví jako chlap a oznámí, že v případě, že tyto předběžné nálezy budou potvrzeny, tak jeho firmy, firmy holdingu Agrofert, do koruny všechny dotace vrátí. Do žádného nadačního fondu, ale vrátí je České republice."

Vít Rakušan (STAN): "Já tady k prázdné židli mluvit nebudu. Takto vnímá premiér vlády České republiky parlamentní diskusi. Urazit všechny ostatní, vynadat jim, pobrečet si tady a ne, jak říkal ctěný kolega Výborný, odejít středem, odejít bokem s úsměvem na rtech. Takto diskutovat nebudeme. Pan premiér se opět ukázal jako srab."

Miroslav Kalousek (TOP 09): "My tady budeme dál pracovat pro lidi, protože si nepřejeme, aby čeští daňoví poplatníci platili stamilionové dotace hamižnému premiérovi."

"Já si za svoji ne úplně krátkou praxi nepamatuji jeden jediný případ, kdy by se nějaké členské zemi podařilo zvrátit návrh auditorů a právní služby Evropské komise na stoprocentní korekci."

Je neprijatelne, aby si premier vyplacel nelegalne dotace z kapes danovych poplatniku. Jde o stovky milionu korun. Svolavame predsedy vsech ostatnich stran k reseni teto zkazene politiky — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) 31. května 2019

"Kdyby pan premiér byl ochoten proplácet prohrané sázky, jako že není, jednu mi pořád dluží, tak se s ním klidně vsadím o jakýkoliv obnos, že Česká republika ty peníze zaplatí. A pak jsem si jist a budeme na to tvrdě dohlížet, že český stát je musí po Agrofertu nemilosrdně vymáhat."

Jan Chvojka (ČSSD): "Byť jsme součástí koalice s hnutím ANO, tak nejsme slepí. A nejsme slepí ani, co se týče této věci."

"Je to problém hnutí ANO Andreje Babiše, ne vlády nebo ČSSD."

"Je určitě hloupé to, že on (Babiš) odešel, byť má možná nějaké pracovní povinnosti, a nemohl reagovat na některá vystoupení mých ctěných kolegů."

"Vláda by nějakým způsobem měla samozřejmě na danou zprávu reagovat. Máme za to, že příprava dané zprávy, ale je to na dohodě na vládě, ale my budeme na tom trvat, aby tato příprava zprávy nebo odpovědi na tuto zprávu nebyla v rukou jakéhokoli člena vlády za hnutí ANO."