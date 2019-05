Ringo Čech ocenil Staňka, vulgárně útočí na demonstranty

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) nechal odvolat ředitele Národní galerie Jiřího Fajta s odkazem na údajná významná pochybení v hospodářské činnosti instituce. Tím měla být mimo jiné autorská smlouva za více než milion korun, který Fajt měl nechat vyplatit za kurátorskou práci na výstavách a expozicích.

Proti Fajtovu odvolání se zvedla vlna odporu ze strany kulturní obce. Její členové požadovali naopak Staňkovo odvolání. Staněk nakonec skutečně podal demisi, prezident Miloš Zeman, který má mít s Fajtem nepřátelské vztahy, ji však nepřijal.

Ringo Čech, který se považuje za Zemanova přítele, si myslí, že to je dobře. „Já myslím, že Staněk jednal správně. Měl Fajtovi tu odměnu ještě navýšit? Měl mu dát dva miliony? Nebo čtyři miliony? Nebo sedm v krabici od vína? Ten ho neměl propustit, měl ho vyhodit z okna,“ myslí si Ringo Čech.

Já tomu nerozumím, vždyť ty tisíce lidí, kteří jdou na to náměstí, do toho nevidí. Vědí úplný h*vno, co dělá ministr kultury!“ rozčílil se držitel státního vyznamenání, který nechápe, že „ národu vadí ministr, který vyhodil člověka, který si dal milion do vlastní kapsy“.

Podle Ringo Čecha Národní galerie má být známá tím, že se v ní běžně dělá korupce. Odvolává se přitom na bývalého generálního ředitele Milana Knížáka: „O tom už mluvil Knížák, jací jsou to v Národní galerii lauzři. Říkal ‚Kolik já jsem jich vyházel! Bylo tam deset nečitelných účtů s penězi. Já jsem všechno sjednotil a sebral jsem jim podpisové právo.’ Proto nebyl oblíbený.“

Zeman podobně naznačil, že „kulturní fronta“ za Fajtem stojí především proto, že jeho prostřednictvím chtěla též participovat na těchto údajných finančních podvodech. „Kontroly na Ministerstvu kultury také prokázaly určitou nehospodárnost. Nechci mluvit o rozkrádání, ale vyplývá z toho, že jestliže kulturní fronta měla pocit, že by si mohla trochu přivydělat, jako chtěl Fajt, tak by potřebovala vláčnějšího, příjemnějšího ministra,“ řekl Zeman v pořadu Týden s prezidentem s tím, že umělci nemají právo rozhodovat, kdo bude odvolán.

Ringo Čech je dlouholetým přítelem prezidenta. Přiznává, že proto jeho hodnocení není úplně objektivní. „ Mám Miloše Zemana rád, protože je to poctivý člověk, nikdy nic neukradl, vše dělá s čistým svědomím a uvažuje jako Čech. Dělá všechno pro to, aby se národ, jehož je prezidentem, měl dobře.

Oceňuje na něm především to, že nazývá věci pravými jmény. Poukázal přitom na prezidentův hojně diskutovaný překlad ruské punkové skupiny Pussy Riot v rozhovoru pro Český rozhlas. „ Miloš řekl, že Pussy Riot jsou řvoucí k*ndy, ale ony to řvoucí k*ndy jsou. Řekl, co si o nich myslí, a přeložil jejich název, který si vymyslely ony,“ tvrdí Ringo Čech.

Pussy Riot jsou známými odpůrkyněmi ruského prezidenta Vladimira Putina. Prezident Zeman bývá považován za jeho hlasitého podporovatele. „Oni mu zazlívají, že se kamarádí s Putinem, ale on se bude kamarádit i s Trumpem. Bude se chovat racionálně jako dobrý obchodník a zůstane vlastencem. Vyčítají mu Čínu, ale přitom se tam sami cpou. To nejsou logické argumenty, to je uměle udržovaná nenávist,“ zastává se Zemana jeho přítel.

Českého premiéra Andreje Babiše považuje, za schopného politika a velmi schopného podnikatele. Demonstrace proti němu označuje za „organizovanou nesmyslnou štvanici“.

Přesto má k premiérovi výhrady. „ Co ale nechápu, je to, že člověk, který je bohatší než americký prezident, si nechá dát peníze na podivnou spleť větví, jako je Čapí hnízdo. To je přece hanba. Ale podstata kapitalismu je urvat co nejvíc. Já jsem se bláhově domníval, že kapitalismus je Baťa. Není. Baťa je jeden ze sta. Ostatní jsou všechno lauzři,“ uvedl.

Ringo Čech ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byl superlídrem Strany práv občanů (SPO), známé spíše jako Zemanovci. Strana však získala jen 0,36% hlasů a do Parlamentu se tak nedostala.