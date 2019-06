Vstup Česka do EU jako státní svátek? Návrh STAN vyvolává pochybnosti

Vláda by měla snahu zdůraznit význam členství Česka v unii podle předběžného stanoviska ocenit, podotkne ale, že 1. květen se tradičně slaví jako Svátek práce. Poukázat by měla na to, že některé členské státy slaví 5. květen nebo 9. květen jako Den Evropy.

"Jakkoli je tedy vstup České republiky do Evropské unie velmi významnou událostí novodobých českých dějin, pochybuje vláda o nezbytnosti navržené změny," stojí v materiálu.

Záměr poslanců opozičního hnutí STAN podpořila v připomínkovém řízení ministerstva zahraničí a obrany, proti se postavilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Dalších pět ministerstev zaujalo neutrální stanovisko.

Starostové připomínají, že vstup země do unie, od něhož letos uplynulo 15 let, si lidé na rozdíl od vstupu Česka do Severoatlantické aliance žádným svátkem nebo významným dnem nepřipomínají. Začlenění České republiky do NATO je v kalendáři jedním z významných dnů a připadá na 12. březen.

"Je třeba jasně říct, že i my jsme Evropská unie, že jsme její součástí a členství v unii je vyústěním polistopadového prozápadního směřování naší země," zdůvodnil novelu předseda STAN Vít Rakušan.

Pokud by zákonodárci předlohu schválili, 1. květen by byl v kalendáři označen jako Svátek práce a Den vstupu ČR do EU. Počet svátečních dnů, kterých je 14 a jsou na rozdíl od významných dnů dny pracovního klidu, by se nerozšířil.