Babiš soptí: Neodstoupím, ani když budu obžalován. A ten Klus a Koller...

Aktualizováno 12:17 — Autor: Monika Černá / EuroZprávy.cz

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš odmítá, že by byl podle zprávy Evropské komise ve střetu zájmů. Opakovaně zdůraznil, že to, to čem všichni mluví, je jen předběžná zpráva a že její závěr může být ve výsledku plně jiný. Mluví se o tom, že Česko by mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert.