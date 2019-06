Gross byl donucen k rezignaci kvůli milionu. A Babiš... V Česku to dál vře kvůli zprávě z Bruselu

Kritici Babiše připomínají, že řada vysoce postavených politiků skončila i kvůli mnohem menším problémům, „V roce 2005 byl kvůli osobnímu obohacení donucen k demisi premiér Gross. Šlo zhruba o 1 milion. Teď jde zhruba o půl miliardy a Babiš má pozici jistou. Jenže tenkrát platila pravidla politické kultury a koaliční partner byl Kalousek, ne Hamáček. Prostě to bylo Palermo. Teď už je líp,“ rýpnul si současný předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Někdejší premiér Mirek Topolánek pak připomněl kauzu jiného sociálnědemokratického politika – exposlance Petra Wolfa. „'Pokud se ukáže, že Agrofertu byly vyplaceny nějaké dotace neoprávněně, měl by je vrátit, nebo by je měl stát po firmě vymáhat', řekl Hamáček. Takže ne Babišovi! Wolf pro pochybení v žádosti dotace vrátil. Pak mu v "politickém procesu" napařili 6 let. Právní stát? Ani náhodou!“ zlobí se teď Topolánek.

„Vůbec již nejde jen o Babišův střet zájmů při čerpání dotací. Ten je jasný a neoddiskutovatelný. Jde ale navíc o nezákonné a mafiánské dotační podvody a prorostlou dotační chobotnici při udělování těchto dotací. Babišovs demise by měla následovat okamžitě!“ myslí si Topolánek.

O tom, že by měl Babiš skončit, mluví i poslankyně ODS Miroslava Němcová. „Premiér by měl okamžitě odstoupit. Sněmovna má vyslovit nedůvěru vládě. Právě hlasujeme o EET pro každou švadlenu, kadeřnici, truhláře, z jejichž daní se Babišovy miliardové prebendy budou platit. V Rakousku takovou krizi vyřešili okamžitě, je to i věcí koaličního partnera - ČSSD,“ uvedla v páetk pro EuroZprávy.cz Němcová.

„Premiér Babiš by měl odstoupit i proto, že se na podzim bude v EU vyjednávat o penězích do společné zemědělské politiky a struktruálních fondů. Není možné, aby ČR vedl a vyjednával za ni člověk, který nelegálně čerpá evropské dotace,“ přidal se i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Babiš ale trvá na tom, že rezignaci nepodá. „Není důvod, abych byl obžalovaný a každý, kdo je trochu objektivní a nezatemní se mu mysl, když slyší jméno Babiš, to tak musí vyhodnotit. Demonstrace na náměstích se samozřejmě organizují proto, aby se vyvíjel tlak na státního zástupce, který v případě rozhoduje. Pokud ale budu obžalován, k čemuž není nejmenší důvod, tak platí, že nebudu rezignovat,“ uvedl v rozhovoru pro Právo.