Babiš by měl být ve vazbě, může se pokusit utéct, tvrdí senátor

— Autor: Monika Černá / EuroZprávy.cz

Senátor Tomáš Goláň se domnívá, že by měl být premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš umístěn do vazby. Varuje totiž, že by mohl uprchnout že začne rychle přesouvat své majetky na zahraniční vlastníky. Uvádí to v souvislosti s auditem, jehož předběžné závěry v pátek zveřejnila česká média.