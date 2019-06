To ti někdo zakázal říkat pravdu? Smutné. Topolánek se pustil do Petra Fialy

„Žádáme zveřejnění rozhodnutí EK a vyčíslení toho, kolik peněz od roku 2018 získal Agrofert z EU a z ČR. Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu,“ vyzval předseda ODS na twitteru.

Je smutné, že za @ODScz mluví správně jen @PavelNovotnak a @Nemcova_Mirka . To Ti někdo zakázal říkat, že tím zlodějem a lhářem není Agrofert, ale Babiš? Stejné věty jak @jhamacek . Smutné 😩 — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 31. května 2019

Fiala také dodal, že by současně do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu.

Jenže to je podle někdejšího předsedy občanských demokratů Mirka Topolánka poněkud málo. „Je smutné, že za ODS mluví správně jen Pavel Novotný a Miroslava Němcová. To Ti někdo zakázal říkat, že tím zlodějem a lhářem není Agrofert, ale Babiš? Stejné věty jako Jan Hamáček. Smutné,“ zareagoval na Fialova slova Topolánek.

Pod příspěvkem se rozjela i zajímavá diskuze. „Mirku upřímně, když Petr Fiala řekne, že Andrej Babiš a nikoliv Anonfert, tak komu to asi pomůže? Přece AB ofiko, jakože, nic nevlastní, a osobně nechci, aby to byla další voda na mlýn jeho voličům. Petr Fiala v klidu a bez emocí prosím. Děkuji,“ napsal jeden z uživatelů.

Topolánek ale trvá na svém. „Mně to pomůže! A všem, kteří by chtěli ODS volit. Chci po politicích, aby dělali to, co je správné a ne pouze to, co je chytré,“ zdůrazňuje Topolánek.

Do debaty se zapojil i známý podnikatel a exmanžel moderátorky Gabriely Partyšové Josef Kokta. „Běžte taky už do p*dele, Fialo,“ poznamenal Kokta. Nelíbí se mu, že současný předseda ODS nepřišel s žádným programem. „To je furt jen Babiš, Babiš, Babiš...“ tvrdí. .