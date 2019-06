Babišova kauza bobtná: Zjištění v auditu jsou trestným činem? Šéfžalobce Zeman cosi naznačil

Sedmdesátistránkový text navrhované auditní zprávy zveřejnila v pátek média. Auditoři se v materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů.

Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu a na použití dotací z EU. Premiér výsledky návrhu auditní zprávy odmítá.

Až se tahle Babišova causa rozjede ještě trochu víc, jsem dost zvědav, jak se povede jeho europoslancům v té “liberální” frakci @ALDEgroup, kde mají být členy. Zejména jak si s tím poradí @EmmanuelMacron nebo @guyverhofstadt (yes, Guy, this tweet is about Czech PM Mr.Babiš😊). — Jan Zahradil (@ZahradilJan) 1. června 2019

"My jsme se rozhodli, že zpracujeme naši vlastní analýzu. Pečlivě projdeme už předběžnou zprávu a vyhodnotíme, zda je na místě postupovat dále... My analyzujeme, protože to, co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zavdávat podezření z trestného činu," řekl Zeman.

Dodal, že pokud bude zastupitelství potřebovat další informace, vyžádá si je. K dalšímu postupu potřebuje vědět třeba to, jak vypadaly žádosti o dotace, kdo byl za ně odpovědný, kdo je podepisoval a kdo ve svěřenských fondech rozhodoval, podotkl nejvyšší státní zástupce.

Podle médií by mohlo jít o trestný čin poškozování finančních zájmů EU a o dotační podvod. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je možné stíhat i firmy.

Podle navrhované auditní zprávy Babiš svěřenské fondy ovládá a má zájem na tom, aby firmy byly úspěšné. Auditoři popisují jednotlivé dotační případy i to, jak premiér do chodu holdingu zasahoval a jak může zasahovat do svěřenských fondů. Česku hrozí, že by mohlo vracet do Bruselu zhruba 451 milionů dotací pro Agrofert.

Babiš v sobotu řekl, že ČR žádné peníze zpět nebude posílat a auditní zprávu odmítne. České úřady poskytnou unii své stanovisko, text se tak může ještě upravit. Závěrečná zpráva z auditu by mohla být do konce prázdnin.