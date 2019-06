Pojmenujte sněmovního lvíčka, vyzval Čechy Vondráček. Takovou reakci ale nečekal

Šéf Poslanecké sněmovny Vondráček vyhlásil na svém facebooku soutěž pro děti o sněmovního lvíčka. „O tom, že mám v práci nového parťáka, jsem vám už psal. Je to plyšový dvouocasý lvíček. Má to ale háček. Lvíček nemá jméno. Jaké by mu nejvíc slušelo a proč? Je to jenom na vás, na vašich dětech a vnoučatech!“ píše k soutěži.

Lidé mu mají tipy posílat přímo pod příspěvek nebo na speciální e-mail. Na autory 5 nejoriginálnějších nápadů čeká výhra. „Pozvu je do Sněmovny a předám jim lvíčka, na autora vítězného jména čeká navíc překvapení. Ať je návrhů co nejvíc, těším se, dodal Vondráček.

Ze jmen, která mu Češi posílají prostřednictvím facebooku ale zřejmě moc nadšený nebude. Objevují se tam totiž jména, která se týkají především jeho stranického šéfa Andreje Babiše jako „Stbáček“, „Bolšelvíček“, „OLAF“ nebo „Burešek“.

„Dotáček, stbáček, kňouráček, kampaníček, Burešek a řepkáček, pche těch jmen by se dalo vymyslet ještě bych mu dal tu stylovou kšiltovku z Číny s nápisem o*ebu Česko,“ navrhuje Jiří. „Navrhuji jméno eSTeBan, neboť mi přijde takové všeobsažné. Jinak pevně věřím, že oním slíbeným překvapením je, že pan premiér vrátí evropské dotace a sebe zpět na Slovensko,“ přidal se Jaroslav.

Některé nápady se často opakovaly. „Burešek, Chudáček, Tousťáček, Jetokampaňáček, Jetolež, STBáček, Mafráček, Mára... jo z té Vaší politiky žluté země a rozkvětu Agroferu se dá dobře inspirovat,“ rýpe do Vondráčka další diskutující.

Další mají za to, že by měl Vondráček v čele Poslanecké sněmovny ihned skončit. „Vraťme důstojnost Parlamentu ČR! Nepřipusťme aby příště někdo takový mohl být předsedou dolní sněmovny. Ostuda v přímém přenosu pokračuje,“ píše Zuzana. „Je tohle normální? předseda PS se předvádí jak pos*aná 16letá youtuberka?“ kroutí hlavou další z Čechů.