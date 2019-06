Babiš opět perlí: Čau lidi. Ještě dejchám, i když mi to někteří nepřejou. Sorry jako...

„Čau lidi. Ještě dejchám, i když mi to někteří nepřejou. Sorry jako,“ začíná své pravidelný týdenní hlášení Babiš. „Když se objevila na Facebooku první zpráva o tom, že padl výstřel ve vládním letadle se mnou na palubě, rozjely se okamžitě komenty, jestli “už mě někdo trefil” a jestli “modlitby byly vyslyšeny.” A další demokratická super hesla,“ rýpnul si Babiš do těch, kteří mu přáli zranění nebo něco horšího.

„Sorry všem, které jsem zklamal. Kulku schytal jídelní vozík. Střela vyšla náhodou před odevzdáním pistole pilotovi členem ochranky. Toho teď vyšetřují jeho nadřízení, jak to, že mu zůstala kulka v komoře,“ připomněl Babiš s tím, že pro dotyčného nechce žádný postih. „Je to velmi seriózní a spolehlivý kolega a musí být v hrozném stresu i bez té mediální senzace, která se okamžitě rozjela. Ani ho nechci vyměnit. Lidí, kteří pro mě pracují, si vážím. V televizi dokonce udělali počítačovou animaci s panáčkem, jak odkládá zásobník a střílí do vozíku, zatímco druhý, nicnetušící panáček, jakože já, sedí za přepážkou. To už je fakt moc,“ tvrdí premiér.

Vrátil se ale i k předběžným závěrům auditu Evropské komise. „To je draft. Koncept. Návrh. A tenhle přišel dost nestandardně. Podle informací našeho bruselského zastoupení - přišel bez průvodního dopisu, není podepsaný, není razítko, nejsou tam ani lhůty, byl okamžitě v médiích, kde jsem ho viděl poprvé,“ vyjmenovává podezřelé věci šéf hnutí ANO.

Opět zdůraznil, že jde o předběžné závěry, které se mohou změnit. A že dokument byl důvěrný. „Česká republika a její kompetentní orgány budou nyní tento draft analyzovat a následně k němu podle standardní procesní procedury zaujmou stanovisko. Analýzu provádí kompetentní akreditovaní úředníci, kteří jsou specialisté. Musí se vyčkat podle procesních pravidel na český překlad draftu, který přijde zhruba do jednoho měsíce,“ píše Babiš.

Až bude hotov, všechny řídící orgány a poskytovatelé, tedy jednotlivé resorty, se podle něj připojí do připomínkování a debaty. „Finální auditní zpráva by pak měla být hotova do 3-4 měsíců. Není tedy pravdou, že by se zpětná vazba k tomuto draftu chystala jenom někde v uzavřeném okruhu pod ministry za hnutí ANO, jak se snaží navodit opozice a média. Je dán standardní zákonný režim a tento proces bude zcela jistě dodržen,“ tvrdí Babiš.