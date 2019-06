Klus varuje: Bojím se, že Babiš připravuje půdu pro větší hrůzu, než je on. Jde nám o jediné

Klus vysvětluje, že čte knihu, díky které je konfrontován s myšlením totalitního systému. „A s demagogií, se kterou pracuje totalitní systém. Děsí mě to, že rétorika pana premiéra je dost podobná, protože on si skutečně upravuje skutečnost tak, jak potřebuje,“ tvrdí písničkář.

Zdůrazňuje také, že on a ostatní demonstranti prezentují svůj názor. „Že se s ním pan premiér neztotožňuje, to beru. Na druhou stranu ale jedním ze stěžejních bodů demonstrace je, že se ho snažíme vyzvat k dialogu. Myslím si, že z politického hlediska vlastně není možné Babiše odvolat a klást na něj tento nárok. Na druhou stranu v momentě, kdy ho značná část společnosti vyzývá k dialogu a on tvrdí, že nic takového se tu neděje, tak je to podle mě demagogie par excellence,“ nešetří premiéra Klus.

Podle něj je taková situace nebezpečná a že připravuje půdu pro vznik nějakého druhu totalitního systému. „V momentě, kdy si lidé nerozumí a jsou natolik zmatení, že nejsou ochotni si spolu povídat, protože ta či ona strana se straní, tak je velice snadné přijít a říct: „Teď budete poslouchat nás a takhle to bude.“ A z toho mám strach. Že Andrej Babiš připravuje půdu pro daleko větší hrůzu, než je on sám,“ varuje zpěvák v rozhovoru pro server iRozhlas.cz.

Sám se ale domnívá, že Babiš je „přesvědčeným bojovníkem za svou pravdu“. „Což se z mého určitého úhlu pohledu může jevit jako velmi sympatická vlastnost. Na druhou stranu si myslím, že v momentě, kdy je člověk konfrontován poměrně značným množstvím lidí a i svým okolím s tím, že nedělá v některých věcech správná rozhodnutí, tak že by jako správný politik měl být otevřený pluralitě názorů a alespoň se vystavit diskuzi s člověkem, který bude reprezentovat přesný protipól jeho úhlu pohledu. A očistit se,“ vysvětluje.

Babiš by podle něj měl smysluplně vysvětlit svá rozhodnutí, dosazování lidí, trestní stíhání a další věci a říct, jak to ve skutečnosti bylo. Jenže to nedělá. „Nemyslím si, že vysvětlit svůj názor nebo vejít do nějaké diskuse znamená předvést plamenný hovor v Poslanecké sněmovně a pak odejít. Takhle diskuse neprobíhá. Myslím si, že by to měla být normálně řízená debata v zamčené místnosti s kamerami. Z hovoru se přece nemůže odejít jen tak. Že to člověk vyplivne a uteče. Ale tímhle způsobem Andrej Babiš jedná. To je zbabělé,“ tvrdí Klus.

Právě dialog považuje za klíčový požadavek všech demonstrací. „Chceme dialog s Andrejem Babišem, ale nejdůležitější je zachovat a budovat dialog především v rámci občanské společnosti. Na demonstracích se snažím lidem říkat, že je jasné, že jsou lidi, kteří mají jiný hudební vkus, poslouchají jinou hudbu, ale neznamená to, že se kvůli tomu musíme nenávidět,“ zdůrazňuje.

Klus, stejně jako jiné známé osobnosti, vystoupil například na demonstraci na Václavském náměstí s písní „Pánu Bohu do oken“. Ve svém projevu pak Babiše srovnával s Krysařem. „V novele Viktora Dyka odvede Krysař děti měšťanů, kteří mu odmítli zaplatit za jeho služby a utopí je v řece. Líbivé melodie Andreje Babiše taky mnohé matou tak, že nevidí a neslyší rozbouřenou a hladovou řeku. Už v tuto chvíli Krysaři platíme a přesto odmítá přestat hrát. To, že jste tady, že jste přijeli z nejrůznějších koutů naší krásné země je důkazem, že nás krysařova flétna probírá, že si znova uvědomujeme svá občanská práva, svou moc a potřebu pravdy,“ řečnil Klus na akci, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii.

„Je zapotřebí otevřít otázku role etiky ve společnosti a dát jasně najevo, že lhaní a manipulace s pravdou bylo dost. Děkuji vám, děkuji vám z celého srdce za důslednost, která je v této situaci tolik potřebná. Prosím vás zároveň, abyste svůj hněv nemířili na ty, kteří podlehli kouzlu krysařovy flétny, jsou to lidé jako my, jen s jiným hudebním vkusem. Věřím, že se tenhle Nekonečný příběh blíží ke šťastnému konci, a že Atrej nasedne na svého Falcotýnka a Fantazie bude zachráněna,“ dodal s odkazem na Nekonečný příběh.