Dvakrát zbitý Jakl se poprvé ozval: Útočníkům i svým kritikům poslal drsný vzkaz

Jakl vůbec poprvé od incidentů promluvil sám přímo ke svým fanouškům na facebooku. „Děkuji vám všem za spousty projevů účasti a podpory poté, co jsem byl fyzicky napaden svými politickými odpůrci,“ ocenil slova účasti radní RRTV, který byl zvolen jako nominant SPD.

Váží si i reakcí politiků, má ovšem za to, že některé z nich nejsou upřimné. „Oceňuji, že útok odsoudili i ti, co se mnou obvykle vůbec nesouhlasí, i když v některých případech je poznat, že tak činí prostě proto, aby se dělali lepšími, v jiných jim není blbé přilepit k formálnímu odsudku násilí nějaké další hnusné otření se o mou osobu,“ je přesvědčen Jakl.

„Ve velké většině případů ale věřím, že to byly reakce upřímné, a to i od těch, od kterých by to leckdo nečekal,“ uvedl s tím, že on sám věc ani nedával médiím, ani nehlásil policii. „Ale někdo z mých přátel to jistě v dobrém úmyslu holt dal dál. Třeba to bude k něčemu dobré,“ doufá dvakrát napadená spolupracovník exprezidenta Václava Klause.

Doufá také, že pachatelé z pražského metra i zlínského festivalu nezůstanou nepotrestáni. „Osobně věřím, že díky svědkům se podaří pachatele usvědčit, a přeji jim pak pěknou ostudu. A doufám, že se třeba někdo napříště zastaví, než napíše někam po internetu útočné a výhrůžné sprostoty na člověka, kterého třeba ani nezná a k odsudku mu stačí mediální školení," dodal Jakl.

Přestože k útokům údajně došlo z politických důvodů.,Jakl vzkazuje, že se zastrašit nenechá. „Své přátele i kritiky ubezpečuji, že si ústa zavřít nenechám a budu dál hlásat věci, které považuji za správné. A své přátele prosím o jedno: ať je ani nenapadne, že by si iniciátoři násilí zasloužili oplatit stejnou mincí. Fakt se na takové myšlenky vykašleme. Díky,“ dodáv Jakl

Čin, který mnozí srovnávají s nedávným útokem na poslance TOP 09 Dominika Feriho, odsoudila řada politiků včetně ministra vnitra Jana Hamáčka nebo předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Tomio Okamura v souvislosti s útoky mluvil o „politickém terorismu“. „V této chvíli musíme konstatovat, že je v naší zemi ohrožena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří navazují na teror nacistů a fašistů. SPD kvůli opakovaným fyzickým útokům sluníčkářů znovu navrhne na úterý mimořádný bod Poslanecké sněmovny,“ dodal Okamura.