Jen, ať se poperou. Schwarzenberg se vložil do sporu Kalouska s Pospíšila

I když TOP 09 ve volbách zabodovala a do Evropského parlamentu se probojovali kromě zástupce STAN Stanislava Polčáka i Luděk Niedermayer a Pospíšil, ve straně sto skřípe. Kalousek svého stranického šéfa jen pár minut po skončení eurovoleb tvrdě kritizoval. Vyčetl mu například, že se strana nedokázala dohodnout také s Jaromírem Štětinou či Pavlem Teličkou. Pospíšil ale kritiku odmítl.

Kalousek navíc tvrdí, že „není možné skloubit pozici europoslance a předsedy strany“. Pospíšil dnes pendluje mezi Bruselem, Štrasburkem a Prahou, protože je nejen europoslancem a předsedou TOP 09, ale i členem pražského zastupitelstva. Navíc je dál aktivní v Muzeu Kampa.

K aktuální situaci TOP 09 se vyjádřil i Schwarzenberg. „Politická strana, to je vždycky společnost různých lidí. Lepších a horších, nadanějších a hloupějších. Já jsem s ní celkem vzato spokojen. Každá strana se mění. Musí se měnit a vyvíjet, kdyby ustrnula, stala by se bezúčelnou a lidi by se o ni nezajímali,“ myslí si jeden ze zakladatelů TOPky.

Ani spory mezi Pospíšilem a Kalouskem mu, zdá se, nevadí. „V politických stranách byly vždycky spory a souboje mezi politiky. Je mi přes osmdesát a politiku pozoruji už skoro sedmdesát let. Tohle tu vždycky bylo a bude, vždycky se politici prali, tak co? Nijak zvlášť mi to nevadí,“ přiznal v rozhovoru pro Týden.

Přesto přiznává, že souhlasí s Kalouskem a že ani on nechtěl, aby Pospíšil vedl stranu jako lídr kandidátky do eurovoleb. „Já jsem byl toho názoru, že se má Jiří Pospíšil soustřeďovat na jeden úkol. Že není dobré dělat obojí. Jsem starý myslivec a vím, že většinou se nepodaří jednou ranou odstřelit dva zajíce. Člověk musí vědět, co chce,“ dodal Schwarzenberg.