Česko v prekérní situaci. Kdo vypracuje odpověď na audit o Babišovi?

"Těžko může ministerstvo vnitra suplovat ministerstvo financí," uvedl s tím, že je třeba postupovat podle kompetenčního zákona. ČSSD podle něj bude dnes po ANO chtít přesný harmonogram prací na odpovědi i informace o tom, kdo auditorům bude odpovídat.

Obecně reakci vypracuje česká státní správa, jednotlivá ministerstva, uvedl. Poznamenal, že součástí zprávy je také pasáž o dotacích do zemědělství, jde tedy podle něj i o téma pro tento resort.

Během zasedání vlády chce Hamáček diskutovat o všech čtyřech požadavcích opozice, které budou také náplní úterního jednání Sněmovny.

Ministr životního prostředí Richard Brabec označil požadavek opozice za absurdní. "To dělají úředníci. Ti úředníci jsou za to odpovědni," zdůraznil. Odmítl, že by se úředník nechal ovlivnit nějakým tlakem. "Já garantuji, že to absolutně nebude. A jestli to bylo v minulosti zvykem, tak za nás ne," zdůraznil. "Absolutně vylučuji politické tlaky," prohlásil.

Situace ohledně zprávy EK ke střetu zájmů A. Babiše je závažná. Zeptám se předsedy ČSSD J. Hamáčka, zda: 1) ČSSD bude prosazovat 4 požadavky, na kterých jsme se dohodli v pátek, 2) zda ČSSD bude podporovat premiéra Babiše i pokud požadavky nesplní. — Petr Fiala (@P_Fiala) 2. června 2019

Brabec je přesvědčený, že Česko nabídne takové argumenty, že výsledný závěr komise bude jiný. "Já sám, když sem tam viděl věci, které se týkají ministerstva životního prostředí a dělali jsme si ten domácí úkol během víkendu, tak jsem vůbec v šoku, že to tam mohl někdo napsat," řekl novinářům. Novináře odkázal na své plánované úterní vystoupení ve Sněmovně, které podle jeho slov bude zajímavé.

Lídři opozičních ODS, TOP 09, lidovců, STAN a Pirátů za přítomnosti ČSSD a komunistů se v pátek dohodli na požadavku, aby odpověď na zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů napsali členové vlády mimo hnutí ANO. Chtějí také okamžité zastavení vyplácení dotací, zařazení zvláštního bodu na jednání Sněmovny a zveřejnění zprávy, kterou už otiskla média.

Babiš vložil své firmy kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Na vyjádření má Česko dva měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu, což bude trvat asi měsíc.