Situace na ministerstvu kultury nejasná. Zeman promluví se Šmardou až po návratu ze Slovinska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda ČSSD Jan Hamáček předpokládá, že se prezident Miloš Zeman setká s nominantem sociálních demokratů na ministra kultury Michalem Šmardou po návratu z cesty do Slovinska. Situace na ministerstvu by podle něj mohla být vyjasněna do konce měsíce. Novinářům to řekl při příchodu na jednání vlády.