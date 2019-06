Do holdingu Agrofert žádná dotace z Prahy nešla. Program zastaven nebude, říká Hřib

Auditní zpráva dorazila na pražský magistrát minulý týden v pátek. Zprávu od ministerstva pro místní rozvoj obdržel magistrátní odbor evropských fondů.

"Ihned jak k nám zpráva dorazila, nechal jsem dotační programy prozkoumat. Do holdingu Agrofert žádná dotace z Prahy nešla. Pouze v letech 2011 až 2013 čerpal dotaci z tehdejšího operačního programu Praha adaptabilita subjekt, který v té době nebyl součástí holdingu Agrofert, ale stal se jím několik let po ukončení projektu," uvedl Hřib, který má evropské fondy v kompetenci.

Magistrát je v případě operačního programu Praha adaptabilita řídícím orgánem, který uváděl dotační program do praxe a administroval jej. A to včetně proplácení dotací na základě předkládaných a následně schválených žádostí od příjemců dotací.

Babiš vložil své firmy kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Na vyjádření má Česko dva měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu, což bude trvat asi měsíc.